رياضية أمريكية مشهورة تفجرها في وجه ترامب وترفض تنظيم الملف الثلاثي لمونديال 2026 وهذا ما قالته عن المغرب ﻿

عبرت هوب سولو، حارسة المنتخب الأميركي بين 2000 و2016، عن رفضها نيل الملف المشترك بين أمريكا والمكسيك وكندا، شرف التنظيم المشترك لبطولة كأس العالم 2026، حسب ما كشفه الموقع الفرنسي ''فرانس للألعاب.

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عبرت هوب سولو، حارسة المنتخب الأميركي بين 2000 و2016، عن رفضها نيل الملف المشترك بين أمريكا والمكسيك وكندا، شرف التنظيم المشترك لبطولة كأس العالم 2026، حسب ما كشفه الموقع الفرنسي ''فرانس للألعاب.

ونقل المصدر ذاته تصريحا لسولو قالت فيه ''لا أستطيع القول بأن شرف التنظيم يجب أن يذهب إلى المغرب، ولكني لا أعتقد بأنه يجب أن يذهب إلى أميركا''.

وأضافت الحارسة الأمريكية السابقة ''يجب أن يذهب التنظيم إلى بلد تلتزم بالقوانين الفيدرالية، تلتزم بالشفافية، وتدير مؤسساتها غير الربحية بالطريقة التي يجب أن تُدار بها''.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن الملف الذي سينال شرف تنظيم مونديال 2026 يوم 13 يونيو الجاري، بعدما مر الملف المغربي ومنافسه الثلاثي الأمريكي إلى التصويت النهائي.