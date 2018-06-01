خطير وبالفيديو : هاكيفاش فبركوا وقفة ''ارحل أخنوش'' أمام الملك ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة على خبايا ما يجري ويدور، أن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي، والذي يبرز فيه وجود أشخاص يطالبون عزيز أخنوش الذي كان مرافقا للملك

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة على خبايا ما يجري ويدور، أن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي، والذي يبرز فيه وجود أشخاص يطالبون عزيز أخنوش الذي كان مرافقا للملك محمد السادس، بالرحيل، أن الفيديو كله مفبرك، والوقفة الاحتجاجية ذاتها مفبركة؟

هناك من ركز على تصوير وجود أشخاص يصدحون بصوت عال:''عاش الملك''، وفي الوقت ذاته يصرخ بعض ممن تم الإتيان بهم، للصياح برحيل الوزير عزيز أخنوش، حسب ذات المصادر، فإن الفيديو خضع للمونطاج، وتم التركيز أساسا على الأشخاص الذين لا يصل عددهم لأصابع اليدين، والذين كانوا يؤدون وظيفة مؤدى عليها من طرف فعل فاعل، في إطار تصفية حسابات سياسية على مستوى عال.

وقد استهجن العديد من المسؤولين توظيف الملك في صراع ذي طبيعة سياسية ضيقة.