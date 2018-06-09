عاجل..شاب هاز السيوفا وباغي يفركع بوطة وسط أخطر حي شعبي بالبيضاء في رمضان+صور ﻿

تعرف المجموعة 3 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه السبت 9 يونيو، حالة استنفار أمني، بسبب تهديد يبلغ من العمر 27 سنة، يحمل أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف بتفجير قنية غاز بسطح منزل أسرته لأسباب

''شوف تيفي''

تعرف المجموعة 3 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه السبت 9 يونيو، حالة استنفار أمني، بسبب تهديد يبلغ من العمر 27 سنة، يحمل أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف بتفجير قنية غاز بسطح منزل أسرته لأسباب مجهولة.

وأكد مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل النازلة، أن المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية ورجال السلطة المحلية، يحاولون في هذه اللحظات إقناع الشاب البالغ من العمر 27 سنة حتى يتراجع عن تنفيذ تهديداته الخطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الشاب، كتب مجموعة من العباراة الغريبة على جدار منزل أسرته، ومن بينها ''الهاجم يموت شرع''، موضحا أن ما قام به هذا الشاب صدم ساكنة حي مولاي رشيد.