 أفينك أوزيرة البيئة.. كارثة بيئية تضرب بني ملال بسبب الواد الحار للسجن المحلي وها كيفاش ﻿
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أفينك أوزيرة البيئة.. كارثة بيئية تضرب بني ملال بسبب الواد الحار للسجن المحلي وها كيفاش

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 02:09 أفينك أوزيرة البيئة.. كارثة بيئية تضرب بني ملال بسبب الواد الحار للسجن المحلي وها كيفاش | مجتمع
أفينك أوزيرة البيئة.. كارثة بيئية تضرب بني ملال بسبب الواد الحار للسجن المحلي وها كيفاش
تداول فيديو خطير لأحد القاطنين بجوار السجن المحلي ببني ملال، يظهر من خلاله كارثة بيئية تتسبب فيها مياه الواد الحار المنبعثة من داخل السجن.

شوف تيفي

تداول فيديو خطير لأحد القاطنين بجوار السجن المحلي ببني ملال، يظهر من خلاله كارثة بيئية تتسبب فيها مياه الواد الحار المنبعثة من داخل السجن.

وقال صاحب الفيديو أن إدارة السجن قالت للسكان أن الأمر يتعلق بمياه سطوح السجن، إلا أن الأمر تبين عكس ذلك، عندما انتشرت الروائح المقززة والحشرات المنتشرة جراء المياه الملوثة القريبة من مساكنهم.

المواطن الذي عمم الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فضح فيه الوضعية التي يعيش عليها السكان والتلوث الخطير الذي تعرفه المنطقة، وأكد أنه طرق باب القائد دون جدوى، وحاول مقابلة مدير السجن إلا أن موظف منعه قائلا ''مايمكنش تشوف المدير كاع''.

‫شوف تيفي

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فيديو مواقع التواصل سجن بني ملال

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