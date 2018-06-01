 المشاهير المغاربة في روميكس جديد لملحمة "هير وي ڭو موروكو" هدية للملك محمد السادس ﻿
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المشاهير المغاربة في روميكس جديد لملحمة "هير وي ڭو موروكو" هدية للملك محمد السادس

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 01:48 المشاهير المغاربة في روميكس جديد لملحمة هير وي ڭو موروكو هدية للملك محمد السادس | ثقافة و فنون
المشاهير المغاربة في روميكس جديد لملحمة "هير وي ڭو موروكو" هدية للملك محمد السادس
جمعت مرة أخرى توليفة وطنية عبارة عن ملحمة مغربية بامتياز، أداها نخبة من المشاهير المغاربة بينهم حياة الإدريسي، إدريس الروخ، سعيد موسكير، أحلام شرف الدين، ريم وشريف عيسى، فريد غنام، إضافة إلى مراد

شوف تيفي

جمعت مرة أخرى توليفة وطنية عبارة عن ملحمة مغربية بامتياز، أداها نخبة من المشاهير المغاربة بينهم حياة الإدريسي، إدريس الروخ، سعيد موسكير، أحلام شرف الدين، ريم وشريف عيسى، فريد غنام، إضافة إلى مراد بوريقي، حيث تم إصدارها على شكل روميكس، دائما بعنوان "هير وي ڭو موروكو"، وزعها المايسترو أسامة باهي، وشارك فيها أطفال وفعاليات المجتمع المدني.

وشارك هؤلاء النجوم المغاربة في الملحمة بروح وطنية، لإهدائها للملك محمد السادس والشعب المغربي العظيم، حيث تتجلى فيها قيم وحب المغاربة من طنجة الغالية إلى الكويرة العزيزة، ولوطنهم وغيرتهم على مقدساته وكذا تشجيعهم لكل من يرفع راية المغرب عاليا ويرتقي بها لأعلى المراتب.

وكتشجيع للمنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018، عبرت حنان بنهادي مايتيت صاحبة الكلمات والألحان والإنتاج، عن سعادتها لنجاح الملحمة في صيغتها الأولى، قبل إصدار النسخة الثانية على شكل "روميكس"، وذلك قبل أن تضرب صفارة بداية المونديال العالمي بقلب روسيا.

وأعدت حنان بنهادي لهذا المشروع منذ عدة أشهر رغبة منها في إنجاحه وإظهار شغف المغاربة لفريقهم الوطني وأملهم فيه، وتم أداؤها من قبل كورال مكون من ثلاث نساء وثلاث رجال، وهي عبارة عن نشيد تشجيعي وأغنية وطنية لدعم المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم روسيا 2018.

‫شوف تيفي

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ملحمة المغرب روسيا المنتخب

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