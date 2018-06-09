بعد الزوبعة..وزير الصحة يختار الطريق السهل ويعلن عن مباراة لاختيار مدير مديرية الدواء والصيدلية ﻿

بعد الجدل الذي حام حول مديرية الأدوية والصيدلة من طرف جمعيات محسوبة على القطاع، ورغم تأكيدات مصادر من داخل المديرية بأن الأمور تسير في إطار قانوني وأن هنالك جهات ترغب في إزاحة مدير مديرية الدواء

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بعد الجدل الذي حام حول مديرية الأدوية والصيدلة من طرف جمعيات محسوبة على القطاع، ورغم تأكيدات مصادر من داخل المديرية بأن الأمور تسير في إطار قانوني وأن هنالك جهات ترغب في إزاحة مدير مديرية الدواء الذي شغل المنصب في عهد الوزير المقال الحسين الوردي، اختار وزير الصحة أنس الدكالي الطريق السهل، حيث أعلن عن فتح المجال أمام إجراء مباراة حول منصب مدير مديرية الدواء والصيدلة.

ووضع الوزير الدكالي شروطا أمام المترشحين أن يكونوا حاصلين على الدكتوراة في الطب وتجربة 10 سنوات في الإدارة، فهل هذا الإجراء كفيل لإخماد اللغط حول المديرية يتساءل مصدر مطلع