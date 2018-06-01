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هذا ما قرره الاتحاد الدولي لكرة القدم للحد من ظاهرة العنصرية في مونديال روسيا

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 00:39 هذا ما قرره الاتحاد الدولي لكرة القدم للحد من ظاهرة العنصرية في مونديال روسيا | سبور
هذا ما قرره الاتحاد الدولي لكرة القدم للحد من ظاهرة العنصرية في مونديال روسيا
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، اليوم الجمعة، على ضرورة التعامل بصرامة مع كل سلوك يتجه نحو العنصرية خلال مباريات كأس العالم 2018 المقرر اجراؤها بروسيا.

شوف سبور

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، اليوم الجمعة، على ضرورة التعامل بصرامة مع كل سلوك يتجه نحو العنصرية خلال مباريات كأس العالم 2018 المقرر اجراؤها بروسيا.

ومنح الاتحاد الدولي صلاحيات مهمة لحكام كأس العالم، للحد من السلوك العنصري في روسيا خلال كأس العالم ومددت نظام المراقبة الخاص بها، وأعطت المزيد من الصلاحية للتحكيم الرياضي.

وكشفت صحيفة ''ليكيب''، أن هناك 3 مراقبين سيتواجدون في كل مباراة، لمراقبة سلوك الجماهير، كما أن الحكام سيكون لهم الحق في إيقاف أو إعلان نهايتها، في حال حدوث أي سلوك عنصري، لكن قبل ذلك يجوز للحكام أن يعلنوا في الملعب عن وقف هذه الأعمال.

 

‫شوف تيفي

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