قصة 3 بيانات لمحامي بريطاني في قضية بوعشرين وحقيقة العشرين مليون عن كل بلاغ ﻿

يواصل موالون لحزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم عبد العالي حامي الدين المتابع قضائيا في شبهة جريمة قتل الطالب أيت الجيد، تزييف الحقائق المرتبطة باعتقال الصحفي بوعشرين رغم الدلائل الدامغة التي تورط

شوف تيفي:

يواصل موالون لحزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم عبد العالي حامي الدين المتابع قضائيا في شبهة جريمة قتل الطالب أيت الجيد، تزييف الحقائق المرتبطة باعتقال الصحفي بوعشرين رغم الدلائل الدامغة التي تورط ناشر مجموعة ''أخبار اليوم '' في ارتكاب فضائع جنسية اضطر معها دفاعه إلى الإنسحاب مساء يوم أمس الخميس من مهام الإنابة عنه في هذه القضية، حيث توصلت ''شوف تيفي'' من مصادرها بمعلومات تفيد أن المحامي البريطاني رودني ديكسون الذي لم يسبق له أن حضر أطوار محاكمة بوعشرين أو ترافع عنه في هذه القضية، قد أصدر بيانه الثالث في ملف اعتقال الصحفي المذكور، بصفته المستشار القانوني الدولي لتوفيق بوعشرين.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي'' أن البيان الثالث الذي سبقه بيانان تضمنا مغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق ما جرى ويجري في هذه القضية، قد تم توقيعه بالعاصمة البريطانية لندن من طرف المحامي البريطاني بعدما توصل هذا الأخير بمضامينه المفصلة مكتوبة من طرف محمد رضا وعبد العالي حامي الدين ومترجمة من لدن أحمد بن الصديق، وهو ما يعني، حسب مصادرنا، أن دور المحامي البريطاني ينحصر فقط على توقيع البلاغ وتدويل قضية بوعشرين وتقديم نفسه كمستشار قانوني مقابل توصله بمبلغ يقارب 20 ألف أورو، أي ما يعادل 20 مليون درهم، لتزييف الحقائق التي باتت ثابتة ومؤكدة لدفاعه قبل خصومه في قضية تتعلق بالجنس والإغتصاب والإتجار في البشر.

قصة البلاغات الثلاثة التي صدرت عن المحامي البريطاني دون أن تطأ قدماه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء لمتابعة فصول جلسات المحاكمة، توقفت في محطتها الثالثة عند 7 نقاط تهديدية للقضاء المغربي من خلال الإشارة لعدد من المراسلات التي يزعم المحامي قيامه بها لدى منظمات دولية للمطالبة بإطلاق سراح المتهم بوعشرين، باعتباره صحفيا متابعا في قضايا ترتبط بحرية التعبير وقانون الصحافة وغير ذلك من التفاهات التي نطق بها نيابة عن الجهات التي تسعى لطمس الحقيقة ضدا عن حقوق المشتكيات اللواتي تعرضن لأبشع أنواع الإستغلال الجنسي داخل مكتب توفيق بوعشرين بمقر جريدة ''أخبار اليوم''