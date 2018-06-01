 انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم ببوزنيقة ﻿
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انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم ببوزنيقة | بوليتيك

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انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم ببوزنيقة

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 00:28 انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم ببوزنيقة | بوليتيك
انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم ببوزنيقة
صدر أمر استعجالي اليوم الجمعة عن رئاسة المحكمة الابتدائية بابن سليمان بإيقاف أشغال المؤتمر المزمع انعقاده باسم جمعية الشبيبة الشغيلة المغربية يومي 9 و10 يونيو الجاري، بمجمع مولاي رشيد للطفولة

شوف تيفي

صدر أمر استعجالي اليوم الجمعة عن رئاسة المحكمة الابتدائية بابن سليمان بإيقاف أشغال المؤتمر المزمع انعقاده باسم جمعية الشبيبة الشغيلة المغربية يومي 9 و10 يونيو الجاري، بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة مع النفاذ العاجل والصائر، ويعود سبب المنع إلى اعتراض تقدم به المكتب الجديد للشغيلة الذي أفرزه الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 6 يونيو الجاري حيث انتخب ناصر حميدوش رئيسا للجمعية، ومكتب مركزي..وذلك بحضور أعضاء المجلس الوطني..لكن فوجيء المكتب الجديد بإعلان يدعو لانعقاد مؤتمر باسم الجمعية يوم السبت القادم ببوزنيقة، والذي دعا إليه تيار مقرب من حمدي ولد الرشيد، وهو التيار الذي اعتبر أن المؤتمر الاستثنائي غير قانوني، وأكدت مصادر حزبية أن سبب الاعتراض في الباطن راجع لاختيار مكتب ورئيس للجمعية محسوبين على تيار عبد القادر الكيحل العضو السابق في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والمرفوض من قبل تيار ولد الرشيد، بالتالي فإن النزاع يشتم فيه رائحة الصراع السياسي..وحسب ما جاء في محضر بالواقعة فإن المكتب المنتخب أغلق الباب أمام التيار المضاد، عندما أرفق شكايته بمحضر إيداع قانوني ووصل نهائي ولائحة المكتب الجديد ومحضر الجمع العام للمؤتمر والقانون الأساسي للجمعية، مع إعلان التيار المضاد بعقد جمع عام غير شرعي يوم السبت القادم، مما استدعى تدخل رئاسة المحكمة الابتدائية ببن سليمان ببطلان انعقاد هذا المؤتمر، وهي ضربة موجعة لتيار ولد الرشيد، تؤكد مصادر من الجمعية.

فيما لمحت مصادر محسوبة على هذا التيار الأخير إلى أن هناك أحكام أخرى والمؤتمر مازال في مكانه وزمانه، حيث سيكون يوم السبت حاسما في تاريخ هذه الجمعية المحسوبة على الذراع العمالي لحزب الميزان.

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شـــوف تيفي المغرب ولد الرشيد حزب الاستقلال الميزان مؤتمر بنسليمان

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