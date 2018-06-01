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حافلة الأسود تصل إلى روسيا وهذا هو شعارها

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 00:19 حافلة الأسود تصل إلى روسيا وهذا هو شعارها | سبور
حافلة الأسود تصل إلى روسيا وهذا هو شعارها
حطت حافلة المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بالأراضي الروسية في انتظار التحاق بعثة الأسود بعد خوض مباراتهم الودية الأخيرة أمام منتخب إستونيا استعداد لنهائيات كأس العالم.

شوف سبور

حطت حافلة المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بالأراضي الروسية في انتظار التحاق بعثة الأسود بعد خوض مباراتهم الودية الأخيرة أمام منتخب إستونيا استعداد لنهائيات كأس العالم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، '' فيسبوك '' و '' تويتر'' الأسبوع الماضي عن الشعارات والعبارات التي ستظهر على حافلة كل منتخب مشارك في كأس العالم 2018.

وفتح الموقع الرسمي لـ''الفيفا'' الفرصة أمام الجماهير لاختيار الشعارات على واجهة الحافلة لكل منتخب مشارك في المونديال، وقد وقع اختيار المغاربة على شعار: ''أسود الأطلس فخر المغرب''.

يذكر أن المنتخب المغربي سينافس في المجموعة الثانية إلى جانب: إسبانيا، البرتغال وإيران.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي كأس العالم حافلة الأسود

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