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وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي

بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 00:13 وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي | دولي
وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي
علمت شوف تيفي يومه الجمعة 8 يونيو رحيل ’’ ذ كريستين دور السرفاتي ’’ المناضلة الحقوقية الفرنسية أرملة المناضل المغربي الوطني التقدمي ، القيادي السابق في منظمة الى الأمام ’’ ابراهام السرفاتي ’’

شوف تيفي / متابعة

علمت شوف تيفي يومه الجمعة 8 يونيو رحيل ’’ ذ كريستين دور السرفاتي ’’ المناضلة الحقوقية الفرنسية أرملة المناضل المغربي الوطني التقدمي ، القيادي السابق في منظمة الى الأمام ’’ ابراهام السرفاتي ’’

ومعلوم أن كريستين من مواليد 1926.. اشتغلت بالمغرب مند نهاية الستينات كأستاذة للاجتماعيات بثانوية محمد الخامس بالدار البيضاء ، ثم كأستاذة متجولة درست عندها لمدة 3 أشهر مادة الاجتماعيات ب ثانوية عقبة بن نافع.

وارتبطت كريستين بابراهام السرفاتي وبعد اعتقاله لعبت دورا مهما ورائدا في الدفاع عن المعتقلين السياسيين بالسجن المركزي بالقنيطرة وغيره من سجون ومعتقلات المغرب.خصوصا ما عرف بمجموعة السرفاتي ومن معه ظلت الى جانب زوجها إلى أن وافته المنية سنة 2011 وظلت وفية ومتابعة لاحوال وطنها الثاني المغرب

من أشهر مؤلفاتها :

سجن تازمامرت: سجن الموت في المغرب باريس، ستوك 1992.

اجتماعات مع المغرب باريس 1993.

ذكرى أخرى (مع أبراهام السرفاتي) باريس، 1993. ونشرت في المغرب في عام 2002 (نسخة طارق).

موريتانيا باريس، 1993.

امرأة من إجوكاك (رواية) باريس، 1997.ونشرت في المغرب في عام 2008 (نسخة طارق).

رسالة من المغرب باريس، 2000.

برحيل كريستين السرفاتي يفقد المغرب امرأة أحبت المغرب بعشق وجنون.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب نسرين وفاة السرفاتي مناضلة حقوقية

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