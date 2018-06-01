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بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 00:06 طريف وبالفيديو.. بوليس إيطاليا بغا يشد مغربي شوفوا أشنو دار ليهم | دولي
طريف وبالفيديو.. بوليس إيطاليا بغا يشد مغربي شوفوا أشنو دار ليهم
انتشر فيديو مثير اليوم الجمعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهر فيه مهاجر مغربي يقاوم عناصر الشرطة السبعة الذين كانوا يحاولون إيقافه، بكل قوة وحاول الهروب بعدما اعترض سبيل إحدى السيارات

شوف تيفي

انتشر فيديو مثير اليوم الجمعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهر فيه مهاجر مغربي يقاوم عناصر الشرطة السبعة الذين كانوا يحاولون إيقافه، بكل قوة وحاول الهروب بعدما اعترض سبيل إحدى السيارات المارة بعين المكان، بمدينة فيرونا صباح أمس الخميس.

وخلف الحادث حالة من الهلع تسبب فيها مهاجر مغربي كان في حالة غير عادية حاول الإعتداء على رجال الشرطة ومقاومتهم بعدما كانوا يحاولون إيقافه.

وحسب مصالح شرطة فيرونا التي أصيب إثنين من عناصرها في الحادثة فإن المهاجر المغربي اتصل بها في الساعات الأولى من صباح أمس مبلغا عن اندلاع حريق في المنطقة التي كان يتواجد بها، إلا أن الوحدات الأمنية التي هرعت إلى عين المكان وجدت نفسها أمام شخص في حالة غير طبيعية يتفوه بكلام غير مفهوم مدعيا أن الحريق الذي بلغ عنه يوجد بداخله وأنه يشعر بنفسه تحترق، مما استدعى من عناصر الشرطة أن تطالبه بمرافقتها للمستشفى حتى يتم الكشف عنه.

وبعد تمكن عناصر الشرطة من إخماد حركة المهاجر المغربي تم نقله مباشرة إلى قسم الأمراض النفسية بالمستشفى حيث تبين من خلال الفحوصات الاولية أن المتهم في كامل قواه العقلية وأن ''هيجانه'' ناجم عن استعماله لمخدر الكوكايين.

هذا ولقي مشهد اعتداء المهاجر المغربي على عناصر الشرطة استياء كبيرا وسط الرأي العام المحلي حيث بادر كل من وزير الأسرة لورينسو فونتانا وعمدة فيرونا بزيارة الجرحى في المستشفى وزيارة مقر الشرطة بالمدينة لتقديم مؤازرتهما لعناصر الشرطة.

‫شوف تيفي

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شرطة إيطالية اعتداء مهاجر مغربي فيرونا

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