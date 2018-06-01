ها المعقول.. النقيب محمد زيان مهندس امتناع أمال الهواري لعدم المثول أمام القضاء..وهاكيفاش جات عندو الفيلا ديالو ... تفاصيل مثيرة ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن النقيب محمد زيان هو من هندس لعدم مثول المصرحة أمال الهواري أمام القضاء وقول كلمتها في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر نظرا

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن النقيب محمد زيان هو من هندس لعدم مثول المصرحة أمال الهواري أمام القضاء وقول كلمتها في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر نظرا لعلاقتها بالملف الذي تجري أطواره بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء .

وحسب مصادنا فتعود تفاصيل هروب المصرحة أمال الهواري بعدما علمت بقرار المحكمة واعطاء الأمر لاحضارها بالقوة ، حيث أقدمت هذه الأخيرة على الاتصال بالنقيب زيان متساءلة عن الحل للخروج من ورطتها فطالبها بالمجيء لمنزله بالرباط، الشيء الذي لم تتردد كثيرا للقيام ، وأسرعت لحمل ملابسها وحلت بفيلا زوجته الثانية .

وأضافت مصادنا أن النقيب زيان مكنها من بيت خاص في الطابق الأول من فِيلته اعتقادا منها أن عدم حضورها للجلسة كفيل باسقاط الدعوة العمومية المتابع على خلفيتها توفيق بوعشرين ،إلا أن رجال الشرطة القضائية سرعان ما علموا بتواجدها بمنزل زيان وفور حلولهم بباب " الفيلا" لاذت بالفرار والاختباء ب"كوفر" سيارة حنان باكور، التي كانت هي الاخرى متواجدة بيت زيان منذ انطلاق أطوار المحاكمة ...ولم تكن زيارة الهواري لفيلا زيان هذه المرة فقط بل تزوره قبل كل جلسة ، حيث سبق أن زارته منذ مدة قريبة ووجدت عنده حنان بامور وتناولوا وجبة الفطور قبل أسبوع بنفس المنزل وبشكل جماعي ، وناموا الليلة بذات المنزل قبل أن تغادر الهواري صباحا وبقيت حنان بكور بالفيلا المذكورة

.وجدير بالذكر أن نجلي محمد زيان وزوجته وسائق السيارة الخاصة بالنقيب كانوا ينفذون تعليماته فقط تماشيا لرغباته وقرارته الملغومة في هذا الملف الذي يحضى باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني.

وكان بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، قد أعلن، في وقت سابق، أنه تم فتح تحقيق حول ظروف ضبط الهواري مختبئة في منزل أحد أبناء زيان في الرباط.