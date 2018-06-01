مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية ﻿

اهتز حي عطا بمنطقة محاميد الغزلان بمراكش، بالموازاة مع آذان المغرب، يومه الجمعة، على وقع انتحار سيدة في عقدها الخامس، ألقت بنفسها من الطابق الرابع لمنزل شقيقتها.

"شوف تيفي:

اهتز حي عطا بمنطقة محاميد الغزلان بمراكش، بالموازاة مع آذان المغرب، يومه الجمعة، على وقع انتحار سيدة في عقدها الخامس، ألقت بنفسها من الطابق الرابع لمنزل شقيقتها.

وحسب مصدر مطلع فإن الأمر يتعلق بأم لأربعة أطفال، تفاجأت أسرتها بالموازاة مع الآذان بالهالكة وهي تلقي بنفسها، لتفارق الحياة على الفور، مشيرا إلى أن دائقة مالية، كانت سببا في إقدامها على الانتحار.

وأكد المصدر ذاته أن جثة الهالكة تم نقلها إلى مستودع الأموات باب دكالة، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.