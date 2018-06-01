 مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا..هام لأصحاب الباكلوريا.. ها وقتاش غادي يعلقوا النتائج | مجتمع

رسميا..هام لأصحاب الباكلوريا.. ها وقتاش غادي يعلقوا النتائج

انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم ببوزنيقة | بوليتيك

انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم

وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي | دولي

وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي

طريف وبالفيديو.. بوليس إيطاليا بغا يشد مغربي شوفوا أشنو دار ليهم | دولي

طريف وبالفيديو.. بوليس إيطاليا بغا يشد مغربي شوفوا أشنو دار ليهم

هذه حقيقة تعرض سيدة للعنف من طرف مسؤول أمني بفاس | مجتمع

هذه حقيقة تعرض سيدة للعنف من طرف مسؤول أمني بفاس

ها المعقول.. النقيب محمد زيان مهندس امتناع أمال الهواري لعدم المثول أمام القضاء..وهاكيفاش جات عندو الفيلا ديالو ... تفاصيل مثيرة | بوليتيك

ها المعقول.. النقيب محمد زيان مهندس امتناع أمال الهواري لعدم المثول أمام القضاء..وهاكيفاش جات عندو

عاجل وغير مسبوق.. هكذا انتحر شخص وسط الحرم المكي | دولي

عاجل وغير مسبوق.. هكذا انتحر شخص وسط الحرم المكي

مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية | حوادث و حقوق

مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان | حوادث و حقوق

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 23:26 مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية | حوادث و حقوق
مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية
اهتز حي عطا بمنطقة محاميد الغزلان بمراكش، بالموازاة مع آذان المغرب، يومه الجمعة، على وقع انتحار سيدة في عقدها الخامس، ألقت بنفسها من الطابق الرابع لمنزل شقيقتها.

 "شوف تيفي:

اهتز حي عطا بمنطقة محاميد الغزلان بمراكش، بالموازاة مع آذان المغرب، يومه الجمعة، على وقع انتحار سيدة في عقدها الخامس، ألقت بنفسها من الطابق الرابع لمنزل شقيقتها.

وحسب مصدر مطلع فإن الأمر يتعلق بأم لأربعة أطفال، تفاجأت أسرتها بالموازاة مع الآذان بالهالكة وهي تلقي بنفسها، لتفارق الحياة على الفور، مشيرا إلى أن دائقة مالية، كانت سببا في إقدامها على الانتحار.
وأكد المصدر ذاته أن جثة الهالكة تم نقلها إلى مستودع الأموات باب دكالة، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهالكة الانتحار مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان | حوادث و حقوق

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة | حوادث و حقوق

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة

عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب

عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة شفار وسط البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة ''شفار'' وسط البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو النيران تلتهم سيارة بالطريق السيار بين مراكش وأكادير | قنوات أخرى
منذ 54 دقيقة

فيديو النيران تلتهم سيارة بالطريق السيار بين مراكش وأكادير

بالفيديو..في قلب الميناء الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس بطنجة..شوفو جمال المنظر | بــووز

بالفيديو..في قلب الميناء الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس بطنجة..شوفو جمال المنظر

بسبب الميكا..العافية شعلات فالمجازر البلدية فــكازا | بــووز

بسبب الميكا..العافية شعلات فالمجازر البلدية فــكازا

فــطــور مع ولاد الشعب..قصص مؤلمة لمغربيتين كانو عايشين فالكريان كيفطرو فالزنقة فرمضان..الدنيا غدارة | فطور مع ولاد الشعب

فــطــور مع ولاد الشعب..قصص مؤلمة لمغربيتين كانو عايشين فالكريان كيفطرو فالزنقة فرمضان..''الدنيا غدارة''

﻿

آخر المستجدات

رسميا..هام لأصحاب الباكلوريا.. ها وقتاش غادي يعلقوا النتائج | مجتمع
منذ 8 دقائق

رسميا..هام لأصحاب الباكلوريا.. ها وقتاش غادي يعلقوا النتائج

انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم ببوزنيقة | بوليتيك

انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم

وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي | دولي

وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي

طريف وبالفيديو.. بوليس إيطاليا بغا يشد مغربي شوفوا أشنو دار ليهم | دولي

طريف وبالفيديو.. بوليس إيطاليا بغا يشد مغربي شوفوا أشنو دار ليهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.