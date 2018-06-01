حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان ﻿

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة زوال اليوم وهو يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بحي تراست بإنزكان.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة زوال اليوم وهو يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بحي تراست بإنزكان.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالك كان يعاني قيد حياته من مرض السكري، إلا أن وافته تبقى جد عادية ولا علاقة لها بمرضه.

وأضافت ذات المصادر، أن وفاة الرجل خلقت موجة من ردود الفعل المتباينة داخل المسجد إذ تعالت التكبيرات والهتفات الممزوجة بالآسى والحزن.

وأضافت ذات المصادر، أنه مباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الأمن مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة لتحديد أسباب وفاته، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول الحادث لمعرفة ظروفه وحيثيات وقوعه.