 حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا..هام لأصحاب الباكلوريا.. ها وقتاش غادي يعلقوا النتائج | مجتمع

رسميا..هام لأصحاب الباكلوريا.. ها وقتاش غادي يعلقوا النتائج

انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم ببوزنيقة | بوليتيك

انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم

وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي | دولي

وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي

طريف وبالفيديو.. بوليس إيطاليا بغا يشد مغربي شوفوا أشنو دار ليهم | دولي

طريف وبالفيديو.. بوليس إيطاليا بغا يشد مغربي شوفوا أشنو دار ليهم

هذه حقيقة تعرض سيدة للعنف من طرف مسؤول أمني بفاس | مجتمع

هذه حقيقة تعرض سيدة للعنف من طرف مسؤول أمني بفاس

ها المعقول.. النقيب محمد زيان مهندس امتناع أمال الهواري لعدم المثول أمام القضاء..وهاكيفاش جات عندو الفيلا ديالو ... تفاصيل مثيرة | بوليتيك

ها المعقول.. النقيب محمد زيان مهندس امتناع أمال الهواري لعدم المثول أمام القضاء..وهاكيفاش جات عندو

عاجل وغير مسبوق.. هكذا انتحر شخص وسط الحرم المكي | دولي

عاجل وغير مسبوق.. هكذا انتحر شخص وسط الحرم المكي

مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية | حوادث و حقوق

مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان | حوادث و حقوق

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 23:01 حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان | حوادث و حقوق
حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان
لفظ شخص أنفاسه الأخيرة زوال اليوم وهو يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بحي تراست بإنزكان.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة زوال اليوم وهو يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بحي تراست بإنزكان.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالك كان يعاني قيد حياته من مرض السكري، إلا أن وافته تبقى جد عادية ولا علاقة لها بمرضه.

وأضافت ذات المصادر، أن وفاة الرجل خلقت موجة من ردود الفعل المتباينة داخل المسجد إذ تعالت التكبيرات والهتفات الممزوجة بالآسى والحزن.

وأضافت ذات المصادر، أنه مباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الأمن مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة لتحديد أسباب وفاته، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول الحادث لمعرفة ظروفه وحيثيات وقوعه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب انزكان وفاة شخص مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية | حوادث و حقوق

مؤلم..أم لأربعة أطفال تنتحر بمراكش بالموازاة مع آذان المغرب بسبب أزمة مالية

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة | حوادث و حقوق

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة

عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب

عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة شفار وسط البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة ''شفار'' وسط البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو النيران تلتهم سيارة بالطريق السيار بين مراكش وأكادير | قنوات أخرى
منذ 52 دقيقة

فيديو النيران تلتهم سيارة بالطريق السيار بين مراكش وأكادير

بالفيديو..في قلب الميناء الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس بطنجة..شوفو جمال المنظر | بــووز

بالفيديو..في قلب الميناء الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس بطنجة..شوفو جمال المنظر

بسبب الميكا..العافية شعلات فالمجازر البلدية فــكازا | بــووز

بسبب الميكا..العافية شعلات فالمجازر البلدية فــكازا

فــطــور مع ولاد الشعب..قصص مؤلمة لمغربيتين كانو عايشين فالكريان كيفطرو فالزنقة فرمضان..الدنيا غدارة | فطور مع ولاد الشعب

فــطــور مع ولاد الشعب..قصص مؤلمة لمغربيتين كانو عايشين فالكريان كيفطرو فالزنقة فرمضان..''الدنيا غدارة''

﻿

آخر المستجدات

رسميا..هام لأصحاب الباكلوريا.. ها وقتاش غادي يعلقوا النتائج | مجتمع
منذ 6 دقائق

رسميا..هام لأصحاب الباكلوريا.. ها وقتاش غادي يعلقوا النتائج

انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم ببوزنيقة | بوليتيك

انتكاسة لتيار ولد الرشيد بعد حكم المحكمة ببطلان مؤتمر الشغيلة المزمع انعقاده السبت القادم

وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي | دولي

وفاة أشرس معارضة للحسن الثاني كريستين السرفاتي

طريف وبالفيديو.. بوليس إيطاليا بغا يشد مغربي شوفوا أشنو دار ليهم | دولي

طريف وبالفيديو.. بوليس إيطاليا بغا يشد مغربي شوفوا أشنو دار ليهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.