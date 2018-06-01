قائمة أغنى رياضي في العالم خالية من الجنس اللطيف ﻿

عاد الملاكم الأميركي فلويد مايويذر ليحتل صدارة قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم، لكن قائمة المائة الأوائل سببت ضجة بسبب خلوها من أي رياضية من الجنس اللطيف.

" شوف سبور"

عاد الملاكم الأميركي فلويد مايويذر ليحتل صدارة قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم، لكن قائمة المائة الأوائل سببت ضجة بسبب خلوها من أي رياضية من الجنس اللطيف.

وكشفت مجلة "فوربس" الاقتصادية عن قائمتها السنوية، التي تشمل 100 رياضي هم الأكثر دخلا خلال السنة.

ولم تتضمن القائمة أي امرأة، حتى أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز، مما أعاد فتح نقاش "فجوة الرواتب" بين الرجال والنساء، في مجال الرياضة.

ويصل دخل مايويذر 285 مليون دولار خلال العام الماضي، معظمها أتى من عوائد نزاله التاريخي مع الإيرلندي كونور مغريغور في غشت الماضي.

وحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني، برصيد 111 مليون دولار في العام، يلاحقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعوائد بلغت 108 مليون دولار.

وحل مغريغور، مقاتل الفنون القتالية المتنوعة، رابعا برصيد 99 مليون دولار في العام الواحد، تلاه نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بعائدات بلغت 90 مليونا.



وجاء نجم كرة السلة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو كأصغر لاعب في القائمة، ولم يتجاوز اللاعب الذي يلقب بالـ"المسخ الإغريقي" الـ23 من العمر، فيما بلغ دخله 35.5 مليون دولار في السنة.

أما أكبر رياضي في القائمة المئوية، فهو لاعب الغولف الأميركي فيل ميكلسون، الذي يبلغ من العمر 47 عاما. وجاء ميكلسون في المركز 22 بالقائمة، بعوائد بلغت 41.3 مليون دولار في 2017.