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قبل مونديال روسيا.. مدرب منتخب أستراليا يدفع من ماله الخاص أتعاب مساعديه

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 22:35 قبل مونديال روسيا.. مدرب منتخب أستراليا يدفع من ماله الخاص أتعاب مساعديه | سبور
قبل مونديال روسيا.. مدرب منتخب أستراليا يدفع من ماله الخاص أتعاب مساعديه
أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب استراليا لكرة القدم، إنه سيدفع من جيبه الخاص أتعاب مساعديه خلال مونديال روسيا 2018، بسبب عدم قدرة الأتحاد الأسترالي لكرة القدم توفير ميزانية للتعاقد مع

شوف سبور

 أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب استراليا لكرة القدم، إنه سيدفع من جيبه الخاص أتعاب مساعديه خلال مونديال روسيا 2018، بسبب عدم قدرة الأتحاد الأسترالي لكرة القدم توفير ميزانية للتعاقد مع مساعدين جدد.

 ووفق وكالة فرانس بريس للأنباء، فإن مارفيك البالغ من العمر 66 سنة صرح "إذا كنت ترغب في أن تحصل على فرصة في المونديال، فهذه التفاصيل مهمة، يجب أن نكون محترفين، أحتاج إليهم لأنني لا أملك الوقت، ومن أجل تولي مسؤولية المنتخب، علي العمل مع أشخاص أعرفهم ".

 وسيساعد المدرب الهولندي في روسيا مواطنوه مارك فان بوميل، رويل كومون، يورغن ديركس وتاكو فان دن فيلدي، إضافة إلى محللين إثنين للفيديو ومراقبين إثنين للمنتخبات المنافسة.

جدير بالذكر، أن قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من فرنسا والبيرو والدنمارك.

 

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شوف تيفي مونديال منتخب أستراليا

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