حارس منتخب إيران يتوعد الأسود قبل موقعة 15 يونيو بمونديال روسيا ﻿

حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم، فوزا صعبا على نظيره الليتواني بنتيجة هدف دون رد، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الجمعة، برسم استعدادات مونديال روسيا 2018.

شوف سبور

حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم، فوزا صعبا على نظيره الليتواني بنتيجة هدف دون رد، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الجمعة، برسم استعدادات مونديال روسيا 2018.

وأحرز كريم أنصار لاعب المنتخب الإيراني الهدف الوحيد في المباراة في حدود الدقيقة 88.

وقال علي رضا بيرانوند حارس مرمى منتخب إيران، إن تركيز اللاعبين في الوقت الحالي منصب على مباراة المنتخب المغربي مؤكدا على ضرورة تحقيق الفوز قبل النظر إلى مباراتي البرتغال واسبانيا.

وتخوض إيران غمار كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، وستبدأ مشوارها في 15 يونيو في سان بترسبرغ ضد المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية التي تضم العملاقين الإسباني والبرتغالي بطل أوروبا.