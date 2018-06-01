 توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انتحار أشهر شيف أمريكي بفرنسا سبق و زار المغرب | دولي

انتحار أشهر شيف أمريكي بفرنسا سبق و زار المغرب

مثير وبالفيديو.. النجمة ديانا حداد فرشخات مساعدة رامز جلال وتنهي الحلقة قبل موعدها | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. النجمة ديانا حداد ''فرشخات'' مساعدة رامز جلال وتنهي الحلقة قبل موعدها

فيصل فجر يسجل هدف رائع في مرمى رضا تكناوتي في تداريب الأسود و يعتذر منه | بووز

فيصل فجر يسجل هدف رائع في مرمى رضا تكناوتي في تداريب الأسود و يعتذر منه

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة | حوادث و حقوق

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة

فيديو .. ملخص وأهداف مباراة ألمانيا والسعودية 2-1 | بووز

فيديو .. ملخص وأهداف مباراة ألمانيا والسعودية 2-1

عاجل : الإفراج على أمال الهواري ونجلي النقيب محمد زيان | بوليتيك

عاجل : الإفراج على أمال الهواري ونجلي النقيب محمد زيان

عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب

عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة شفار وسط البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة ''شفار'' وسط البيضاء

النيران تلتهم سيارة خفيفة بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير | حوادث و حقوق

النيران تلتهم سيارة خفيفة بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 22:02 توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة | حوادث و حقوق
توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة
أحبطت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة يوم أمس الخميس، عملية تهريب كمية هامة من السجائر، والتي قدرت بحوالي 860 علبة كانت مخبأة داخل حافلة لنقل المسافرين متجهة لمدنية أكادير.

شوف تيفي:أكادير

أحبطت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة يوم أمس الخميس، عملية تهريب كمية هامة من السجائر، والتي قدرت بحوالي 860 علبة كانت مخبأة داخل حافلة لنقل المسافرين متجهة لمدنية أكادير.

وجاء توقيف الحافلة بعد توصل مصالح الأمن بإخبارية تفيد بتواجد كمية كبيرة من السجائر المهربة بحافلة تؤمن الخط الرابط بين الداخلة وأكادير، وبناء على هذه المعلومات قامت عناصر الشرطة القضائية بنصب كمين محكم للحافلة بإحدى نقط التفتيش، إذ تم توقيفها وإخضاعها لتفتيش روتيني ودقيق أسفر عن حجز حوالي 860 علبة سجائر مهربة كانت مخبأة ومحشوة بين حقائب المسافرين.

هذا، وبعد إخضاع سائق الحافلة ومساعده للتحقيق تبين أنهما كانا ينويان نقل البضاعة صوب مدينة أكادير لحساب أحد الأشخاص مقابل عمولة مالية لصالحهما، ليجري الاحتفاظ بالموقوفان رهن إشارة الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول هوية مزودهما بهذه البضاعة، والوجهة التي كانت ستصل لها، في انتظار عرضهما على النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير توقيف حافلة لنقل المسافرين الداخلة حجز 860 علبة سجائر مهربة سائقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب

عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة شفار وسط البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة ''شفار'' وسط البيضاء

النيران تلتهم سيارة خفيفة بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير | حوادث و حقوق

النيران تلتهم سيارة خفيفة بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير

عاجل...حادثة سير مميتة بشيشاوة تخلف خمسة قتلى وأربعة مصابين صور | حوادث و حقوق

عاجل...حادثة سير مميتة بشيشاوة تخلف خمسة قتلى وأربعة مصابين ''صور''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..في قلب الميناء الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس بطنجة..شوفو جمال المنظر | بــووز
منذ 5 ساعات

بالفيديو..في قلب الميناء الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس بطنجة..شوفو جمال المنظر

بسبب الميكا..العافية شعلات فالمجازر البلدية فــكازا | بــووز

بسبب الميكا..العافية شعلات فالمجازر البلدية فــكازا

فــطــور مع ولاد الشعب..قصص مؤلمة لمغربيتين كانو عايشين فالكريان كيفطرو فالزنقة فرمضان..الدنيا غدارة | فطور مع ولاد الشعب

فــطــور مع ولاد الشعب..قصص مؤلمة لمغربيتين كانو عايشين فالكريان كيفطرو فالزنقة فرمضان..''الدنيا غدارة''

فطــور مع مشهور..عادات وتقاليد خاصة لابتسام تسكت على مائدة الإفطار:وأسرار تبوح بها لأول مرة عن الزواج و الحْـداكة فرمضــان | فطور مع مشهور

فطــور مع مشهور..عادات وتقاليد خاصة لابتسام تسكت على مائدة الإفطار:وأسرار تبوح بها لأول مرة عن الزواج و الحْـداكة فرمضــان

﻿

آخر المستجدات

انتحار أشهر شيف أمريكي بفرنسا سبق و زار المغرب | دولي
منذ 30 دقيقة

انتحار أشهر شيف أمريكي بفرنسا سبق و زار المغرب

مثير وبالفيديو.. النجمة ديانا حداد فرشخات مساعدة رامز جلال وتنهي الحلقة قبل موعدها | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. النجمة ديانا حداد ''فرشخات'' مساعدة رامز جلال وتنهي الحلقة قبل موعدها

فيصل فجر يسجل هدف رائع في مرمى رضا تكناوتي في تداريب الأسود و يعتذر منه | بووز

فيصل فجر يسجل هدف رائع في مرمى رضا تكناوتي في تداريب الأسود و يعتذر منه

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة | حوادث و حقوق

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.