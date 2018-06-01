توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة ﻿

أحبطت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة يوم أمس الخميس، عملية تهريب كمية هامة من السجائر، والتي قدرت بحوالي 860 علبة كانت مخبأة داخل حافلة لنقل المسافرين متجهة لمدنية أكادير.

شوف تيفي:أكادير

أحبطت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة يوم أمس الخميس، عملية تهريب كمية هامة من السجائر، والتي قدرت بحوالي 860 علبة كانت مخبأة داخل حافلة لنقل المسافرين متجهة لمدنية أكادير.

وجاء توقيف الحافلة بعد توصل مصالح الأمن بإخبارية تفيد بتواجد كمية كبيرة من السجائر المهربة بحافلة تؤمن الخط الرابط بين الداخلة وأكادير، وبناء على هذه المعلومات قامت عناصر الشرطة القضائية بنصب كمين محكم للحافلة بإحدى نقط التفتيش، إذ تم توقيفها وإخضاعها لتفتيش روتيني ودقيق أسفر عن حجز حوالي 860 علبة سجائر مهربة كانت مخبأة ومحشوة بين حقائب المسافرين.

هذا، وبعد إخضاع سائق الحافلة ومساعده للتحقيق تبين أنهما كانا ينويان نقل البضاعة صوب مدينة أكادير لحساب أحد الأشخاص مقابل عمولة مالية لصالحهما، ليجري الاحتفاظ بالموقوفان رهن إشارة الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول هوية مزودهما بهذه البضاعة، والوجهة التي كانت ستصل لها، في انتظار عرضهما على النيابة العامة المختصة.