مونديال 2018 : القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المغربي أمام إيران وهذا توقيتها ﻿

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، نهائيات كأس العالم 2018 بعد 6 أيام فقط، على أول مباراة له أمام منتخب إيران برسم المجموعة الثانية من دور المجموعات، وتتطلع الجماهير المغربية والعربية لمعرفة موعد

" شوف سبور"

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، نهائيات كأس العالم 2018 بعد 6 أيام فقط، على أول مباراة له أمام منتخب إيران برسم المجموعة الثانية من دور المجموعات، وتتطلع الجماهير المغربية والعربية لمعرفة موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها.

وستجرى أولى مباريات المنتخب المغربي في ملعب إستاد سانت بطرسبرغ يوم 15 يونيو الجاري، الموافق ليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر ، بداية من الساعة 15:00 مساء بتوقيت المغرب.

ومن المنتظر أن تبث مباراة المغرب وإيران من جانب قناة Bein Sport HD Max الأولى والثانية المشفرة، بالإضافة لقناة الرياضية المغربية HD الأرضية أو TNT و القناة الألمانية ZDF المفتوحة مجانا على القمر أسترا.