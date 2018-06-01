ليفربول الإنجليزي يفشل في ضم حارس أتلتيكو مدريد الإسباني لهذا السبب ﻿

فشلت إدارة فريق ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع الحارس السلوفيني يان أوبلاك، بسبب مطالب ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني المالية ''المرتفعة''، خلفا للحارس الألماني لوريس كاريوس، الذي كان سببا في عدم

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فشلت إدارة فريق ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع الحارس السلوفيني يان أوبلاك، بسبب مطالب ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني المالية "المرتفعة"، خلفا للحارس الألماني لوريس كاريوس، الذي كان سببا في عدم تتويج الفريق الإنجليزي، ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطاينة، أن مساعي المدرب الألماني يورغن كلوب في ملاحقة أوبلاك باءت بالفشل، بعد رفض أتلتيكو مدريد تخفيض سعر اللاعب المقدر بـ107 ملايين دولارا.

وأضافت صحف بريطانية إلى أن ليفربول رفض الاستجابة للسعر المقدر من النادي الإسباني، وهو رقم قياسي بالنسبة لحارس مرمى، مضيفة أن ريال مدريد الإسباني مستعد لدفع المبلغ المطلوب للتعاقد مع الحارس السلوفيني.

وكان أوبلاك قد تألق مع أتلتيكو مدريد، حيث حافظ على نظافة شباكه 93 مرة في 162 مباراة، ولم يستقبل سوى 28 هدفا الموسم الماضي.