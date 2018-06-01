بيدال مديرا رياضيا جديدا لبرشلونة الإسباني ﻿

عين برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مدافعه الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال مديرا رياضيا للنادي الكتالوني العملاق.

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عين برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مدافعه الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال مديرا رياضيا للنادي الكتالوني العملاق.

المنصب الجديد كان يشغله روبير فرنانديز منذ عام 2015، وسيكون أبيدال مكلفا بتعاقدات أحد أفضل الأندية في عالم الساحرة المستديرة.

وكشف الفريق الكتالوني، أن تقديم أبيدال لوسائل الإعلام سيكون في الـ18 من يونيو الحالي، علما بأن الفريق الكتالوني عينّه في يونيو من العام الماضي سفيرا له.

وكان أبيدال قد انتقل إلى برشلونة حيث أمضى معه ستة أعوام خاض خلالها 193 مباراة وتوج بـ15 لقبا، بينها أربعة في الدوري المحلي واثنان في دوري أبطال أوروبا.