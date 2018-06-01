 بيدال مديرا رياضيا جديدا لبرشلونة الإسباني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان | حوادث و حقوق

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان

انتحار أشهر شيف أمريكي بفرنسا سبق و زار المغرب | دولي

انتحار أشهر شيف أمريكي بفرنسا سبق و زار المغرب

مثير وبالفيديو.. النجمة ديانا حداد فرشخات مساعدة رامز جلال وتنهي الحلقة قبل موعدها | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. النجمة ديانا حداد ''فرشخات'' مساعدة رامز جلال وتنهي الحلقة قبل موعدها

فيصل فجر يسجل هدف رائع في مرمى رضا تكناوتي في تداريب الأسود و يعتذر منه | بووز

فيصل فجر يسجل هدف رائع في مرمى رضا تكناوتي في تداريب الأسود و يعتذر منه

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة | حوادث و حقوق

توقيف سائقي حافلة لنقل المسافرين يعملان على تهريب السجائر نحو مدينة أكادير وحجز 860 علبة مهربة

فيديو .. ملخص وأهداف مباراة ألمانيا والسعودية 2-1 | بووز

فيديو .. ملخص وأهداف مباراة ألمانيا والسعودية 2-1

عاجل : الإفراج على أمال الهواري ونجلي النقيب محمد زيان | بوليتيك

عاجل : الإفراج على أمال الهواري ونجلي النقيب محمد زيان

عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب

عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة شفار وسط البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة ''شفار'' وسط البيضاء

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

بيدال مديرا رياضيا جديدا لبرشلونة الإسباني

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 21:55 بيدال مديرا رياضيا جديدا لبرشلونة الإسباني | سبور
بيدال مديرا رياضيا جديدا لبرشلونة الإسباني
عين برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مدافعه الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال مديرا رياضيا للنادي الكتالوني العملاق.

شوف سبور

 عين برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مدافعه الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال مديرا رياضيا للنادي الكتالوني العملاق.

المنصب الجديد كان يشغله روبير فرنانديز منذ عام 2015، وسيكون أبيدال مكلفا بتعاقدات أحد أفضل الأندية في عالم الساحرة المستديرة.

وكشف الفريق الكتالوني، أن تقديم أبيدال لوسائل الإعلام سيكون في الـ18 من يونيو الحالي، علما بأن الفريق الكتالوني عينّه في يونيو من العام الماضي سفيرا له.

وكان أبيدال قد انتقل إلى برشلونة حيث أمضى معه ستة أعوام خاض خلالها 193 مباراة وتوج بـ15 لقبا، بينها أربعة في الدوري المحلي واثنان في دوري أبطال أوروبا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور إسبانيا إريك أبيدال برشلونة مدير رياضي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اتحاد طنجة ينهي ارتباطه مع اللاعب البرازيلي هوكو ألمييدا | سبور

اتحاد طنجة ينهي ارتباطه مع اللاعب البرازيلي هوكو ألمييدا

قائمة أغنى رياضي في العالم خالية من الجنس اللطيف | سبور

قائمة أغنى رياضي في العالم خالية من الجنس اللطيف

قبل مونديال روسيا.. مدرب منتخب أستراليا يدفع من ماله الخاص أتعاب مساعديه | سبور

قبل مونديال روسيا.. مدرب منتخب أستراليا يدفع من ماله الخاص أتعاب مساعديه

المنتخب السعودي يظهر بوجه مشرف أمام الألمان | سبور

المنتخب السعودي يظهر بوجه مشرف أمام الألمان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..في قلب الميناء الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس بطنجة..شوفو جمال المنظر | بــووز
منذ 5 ساعات

بالفيديو..في قلب الميناء الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس بطنجة..شوفو جمال المنظر

بسبب الميكا..العافية شعلات فالمجازر البلدية فــكازا | بــووز

بسبب الميكا..العافية شعلات فالمجازر البلدية فــكازا

فــطــور مع ولاد الشعب..قصص مؤلمة لمغربيتين كانو عايشين فالكريان كيفطرو فالزنقة فرمضان..الدنيا غدارة | فطور مع ولاد الشعب

فــطــور مع ولاد الشعب..قصص مؤلمة لمغربيتين كانو عايشين فالكريان كيفطرو فالزنقة فرمضان..''الدنيا غدارة''

فطــور مع مشهور..عادات وتقاليد خاصة لابتسام تسكت على مائدة الإفطار:وأسرار تبوح بها لأول مرة عن الزواج و الحْـداكة فرمضــان | فطور مع مشهور

فطــور مع مشهور..عادات وتقاليد خاصة لابتسام تسكت على مائدة الإفطار:وأسرار تبوح بها لأول مرة عن الزواج و الحْـداكة فرمضــان

﻿

آخر المستجدات

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

حصري...شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل مسجد بإنزكان

انتحار أشهر شيف أمريكي بفرنسا سبق و زار المغرب | دولي

انتحار أشهر شيف أمريكي بفرنسا سبق و زار المغرب

مثير وبالفيديو.. النجمة ديانا حداد فرشخات مساعدة رامز جلال وتنهي الحلقة قبل موعدها | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. النجمة ديانا حداد ''فرشخات'' مساعدة رامز جلال وتنهي الحلقة قبل موعدها

فيصل فجر يسجل هدف رائع في مرمى رضا تكناوتي في تداريب الأسود و يعتذر منه | بووز

فيصل فجر يسجل هدف رائع في مرمى رضا تكناوتي في تداريب الأسود و يعتذر منه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.