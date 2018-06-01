الدميعي يخلف المدرب بنهاشم بأولمبيك آسفي ﻿

كشفت مصادر مطلعة أن فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، قرر التعاقد مع المدرب هشام الدميعي ليكون خلفا لمحمد أمين بنهاشم ضمانا للاستقرار التقني للفريق والشروع في خوض المعسكرات التدريبية مبكرا استعدادا

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة أن فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، قرر التعاقد مع المدرب هشام الدميعي ليكون خلفا لمحمد أمين بنهاشم ضمانا للاستقرار التقني للفريق والشروع في خوض المعسكرات التدريبية مبكرا استعدادا للموسم المقبل.

وأفادت ذات المصادر أن المكتب المسير للفريق، سيقدم المدرب الجديد يوم غد السبت للمنخرطين وياقي مكونات النادي.

يذكر أن أولمبيك آسفي سبق له أن أكد تجديد عقد مدربه السابق امين بنهاشم بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجماهير أمام مقر عمالة المدينة، تطالب خلالها بصرف مستحقات اللاعبين وتجديد عقد مدربهم.

ومعلوم أن فريق أولمبيك آسفي قد أنهى منافسات البطولة الاحترافية محتلا الرتبة 7 برصيد 43 نقطة بمجموع 10 انتصارات 13 تعادلا و7 هزائم.