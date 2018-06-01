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عاجل : الإفراج على أمال الهواري ونجلي النقيب محمد زيان

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 21:03 عاجل : الإفراج على أمال الهواري ونجلي النقيب محمد زيان | بوليتيك
عاجل : الإفراج على أمال الهواري ونجلي النقيب محمد زيان
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أنه تم الافراج قبل قليل من يومه الجمعة على كل من أمال الهواري ونجلي النقيب محمد الزيان الذين احتفظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية بالرباط.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أنه تم الافراج قبل قليل من يومه الجمعة على كل من أمال الهواري ونجلي النقيب محمد الزيان الذين احتفظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية بالرباط.

وسبق أن تم توقيف أمال الهواري ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل ابني النقيب زيان لعلاقتهما بقضية تتعلق بملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

هذا وسيتم تقديم كل من النقيب محمد زيان ونجليه وأمال الهواري على أنظار النيابة العامة المختصة تحت اشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يوم غد السبت في حالة سراح.

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمحكمةامال الهواريتوفيق بوعشرين

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