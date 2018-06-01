عاجل..جريمة بشعة تهز المغاربة في آواخر رمضان: قتل خوه بمدينة سلا قبل آذان المغرب ﻿

اهتز حي الرحمة بمدينة سلا قبل قليل من يومه الجمعة 8 يونيو، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص، أقدم على قتل شقيقه بواسطة السلاح الأبيض بسبب وقوع خلاف بينهما تطور في الآونة الأخيرة.

"شوف تيفي"

اهتز حي الرحمة بمدينة سلا قبل قليل من يومه الجمعة 8 يونيو، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص، أقدم على قتل شقيقه بواسطة السلاح الأبيض بسبب وقوع خلاف بينهما تطور في الآونة الأخيرة.

وأوضح مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن شخصا يدعى "م"، دخل في نقاش مع شقيقة الضحية المسمى "ح" والذي يعمل كحداد "سودور" بسبب خلاف حول الارث، ليقوم بتوجيه طعنة له بالقرب من القلب بواسطة سكين صغير، ليتم نقله إلى المستعجلات التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة نظرا لخطورة الطعنة التي أصيب بها.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف المتورط في جريمة قتل شقيقه الذي وضعت جثته بمستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي.