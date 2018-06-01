عاجل..قبل آذان المغرب:نهاية مروعة وبشعة لحياة ''شفار'' وسط البيضاء ﻿

شهد الملتقى الطرقي الفاصل بين شارع الزبير بلعوام وشارع مولاي إسماعيل المتواجدان بمنطقة الحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة 8 يونيو، وقوع حادث مروع، أنهى حياة ''لص'' خلال محاولته

''شوف تيفي''

شهد الملتقى الطرقي الفاصل بين شارع الزبير بلعوام وشارع مولاي إسماعيل المتواجدان بمنطقة الحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة 8 يونيو، وقوع حادث مروع، أنهى حياة ''لص'' خلال محاولته الفرار بواسطة دراجة نارية من نوع ''بيجو103''، عقب تنفيذه عملية سرقة رفقة شريكه

وحسب مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' فإن لصان في عقدهما الثالث ينحدران من حي اسباتة، قاما بسرقة حقيبة يدوية لسيدة بعد اعتراض سبيلها، وخلال فرارها بواسطة الدراجة بسرعة جنونية، اصطدما بسيارة مركونة، ما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر بجروح طفيفة.

وأكد المصدر ذاته أن الهالك تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، بينما تم تسليم شريكه للمصالح الأمنية بعد تلقيه للاسعافات الضرورية.