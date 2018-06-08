عاجل...حادثة سير مميتة بشيشاوة تخلف خمسة قتلى وأربعة مصابين ''صور'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة ، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير مميتة وقعت قبل قليل بالطريق الجهوية رقم 201 الرابطة بين مدينتي شيشاوة والشماعية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة ، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير مميتة وقعت قبل قليل بالطريق الجهوية رقم 201 الرابطة بين مدينتي شيشاوة والشماعية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحادث ناجم عن اصطدام قوي بين حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من منطقة ''امتوكة'' في اتجاه مدينة الدار البيضاء بسيارة خفيفة تقل خمسة أشخاص من أسرة واحدة.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن سبب وقوع الحادث راجع إلى إقدام سائق الحافلة على السياقة بسرعة غير قانونية ومحاولته تجاوز إحدى السيارات في مكان غير مسموح فيه بالتجاوز ما جعله يفقد سيطرته على الحافلة ويتفاجأ بقدوم سيارة خفيفة من نوع ''كونكو'' تقل عائلة مكونة من خمسة أفراد في الإتجاه المعاكس ويصطدم بها في مشهد جد مروع، ما أدى إلى وفاة أفراد الأسرة الخمس بالكامل، ومن بينهم طفلان صغيران، فيما أصيب أربعة من ركاب الحافلة بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

واستنفر الحادث مختلف أجهزة الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بنقل جثث الضحايا صوب مستودع الأموات، فيما نقل الضحايا للمستعجلات لإسعافهم، وتم فتح تحقيق دقيق من طرف مصالح الدرك الملكي لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.