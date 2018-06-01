الجيش الملكي يُغيّــر مكان معسكره التدريبي ﻿

كشفت مصادر متطابقة ، أن مدرب الجيش الملكي، امحمد فاخر، قرر تغيير مكان معسكره التدريبي من هنغاريا إلى البرتغال في الفترة المتراوحة بين 8 و20 يوليوز المقبل.

شوف سبور

كشفت مصادر متطابقة ، أن مدرب الجيش الملكي، امحمد فاخر، قرر تغيير مكان معسكره التدريبي من هنغاريا إلى البرتغال في الفترة المتراوحة بين 8 و20 يوليوز المقبل.

و سيدوم معسكر الجيش الملكي لمدة 15 يوما، وستتخلله مباريات ودية مع بعض الفرق الأوروبية، علما أن الفريق العسكري سيبدأ تداريبه استعدادا للموسم المقبل، يوم 19 يونيو الحالي بالرباط، بإجراء الفحوصات الطبية والتقنية للاعبين قبل شد الرحال إلى البرتغال.

يذكر أن فريق الجيش الملكي كان قد ضم لاعب المغرب التطواني عبد الواحد الشخصي، لمدة موسمين مقبلين، و توﻓﻴﻖ ﺍﻟﺼﻔﺼﺎﻓﻲ ﻻﻋﺐ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩ ﺯﻡ، لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى حمزة الموساوي، لمدة ثلاث سنوات.