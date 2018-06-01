خاص ومثير..هام للجمهور المغربي هذه هي الأمور التي لن تتدخل فيها السفارة المغربية بروسيا ﻿

كشفت السفارة المغربية المتواجدة بروسيا، عن لائحة الحالات التي لن تتدخل فيها لصالح المجمهور المغربي الذي سيحضر لنهائيات كأس العالم 2018.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت السفارة المغربية المتواجدة بروسيا، عن لائحة الحالات التي لن تتدخل فيها لصالح المجمهور المغربي الذي سيحضر لنهائيات كأس العالم 2018.

وأفادت السفارة في الدليل الخاص بروسيا خلال منافسات كأس العالم 2018، أنها لا تتحمل مسؤولية في مساعدة المخالفين لقوانين الهجرة قصد الدخول إلى روسيا أو تحمل مصاريف الترحيل وتسوية المتأخرات المالية المتعلقة بالغرامات، والإقامة في الفنادق ، وتكاليف التمريض بالمستشفيات وما إلى ذلك.

وحسب مصادر مطلعة فإن السفارة لن تمنح جواز مرور لمن أضاع أو أتلف جواز السفر ، نظرا لكون القوانين الروسية لمعمول بها في هذا الإطار لا تسمح بذلك أو حتى إنجاز جواز سفر جديد خارج الآجال المحددة لذلك المتمثلة في 10 أيام كحد أدنى.