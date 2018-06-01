السجن النافد لشاب عشريني بامنتانوت بعدما أوهم فتاة قاصر بالزواج بغرض ابتزازهــا ﻿

أدانت الغرفة التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة امنتانوت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شيشاوة ،صباح اليوم الجمعة، شابا عشرينيا بأربعة أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وذلك بعد متابعته

شوف تيفي:إمنتانوت

أدانت الغرفة التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة امنتانوت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شيشاوة ،صباح اليوم الجمعة، شابا عشرينيا بأربعة أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وذلك بعد متابعته بتهمتي التغرير بقاصر والسرقة .



وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن حيثيات القضية تعود إلى الشهر الماضي بعدما تقدم شخص بشكاية لدى الدرك الملكي بإمنتانوت، يتهم فيها شابا من المنطقة بالتغرير بابنته البالغة من العمر 16 سنة وربط علاقة غرامية بها، وإيهامها بالزواج والنصب عليها في مبالغ مالية مهمة.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناءا على هذه الشكاية قامت عناصر الدرك الملكي بالإنتقال لمنزل المشتبه فيه، وجرى إيقافه وإقتياده لمركز الدرك للإستماع له حول النازلة، وتعميق البحث والتحقيق معه.



وبينت التحقيقات الأولية التي أجريت معه عن كونه تعرف على ابنة المشتكي عبر الفيسبوك وتوطدت علاقتهما وقدم لها وعدا بالزواج من أجل الحصول على مبالغ مالية منها، إذ أخد في افتعال قصص من صنع خياله، ويوهم حبيبته القاصر أنه يحتاج المال لقضاء أغراض شخصية، وهو ما كانت تستجيب له الفتاة وتمده بمبالغ مالية بين الفينة والأخرى ظنا منها أنه بالفعل سيتقدم لطلب يدها للزواج.

وأحيل الموقوف على وكيل الملك بابتدائية إمنتانوت، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق قبل أن يتم إدانته بعد عدة جلسات متتالية بالحبس النافذ 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم.