اندلاع حريق مهول بمجازر بلدية الدارالبيضاء بسبب إتلاف أزيد من طن من الأكياس البلاستيكية+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مصالح عين السبع -الحي المحمدي، أقدمت اليوم الجمعة على إتلاف أزيد من طن من الأكياس البلاستيكية بمجازر البلدية القديمة بالحي المحمدي، وذلك بعدما تمكنت المصالح

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن مصالح عين السبع -الحي المحمدي، أقدمت اليوم الجمعة على إتلاف أزيد من طن من الأكياس البلاستيكية بمجازر البلدية القديمة بالحي المحمدي، وذلك بعدما تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة المذكورة من إيقاف شاحنة من الحجم الكبير محملة بالأكياس البلاستيكية.

وأضاف مصدرنا، أنه ونظرا لعدم إشعار المصالح المعنية والوقاية المدنية بعملية إتلاف الكمية المهمة من الأكياس البلاستيكية بمجازر البلدية، اندلعت نيران كثيفة بالمكان المذكور استدعت تدخل الوقاية المدنية التي تم إشعارها بالحادث، وعملت على إخماد الحريق المهول.

وأفادت ذات المصادر، أنه ومخافة من اندلاع الحريق بالسيارات المركونة بمجازر البلدية، تم إبعادها بواسطة جرار.

وكانت النيابة العامة قد قررت إتلاف الكمية المهمة من الأكياس البلاستيكية، في حين تم يوم الثلاثاء المنصرم تقديم سائق الشاحنة أمام العدالة لتقول كلمتها في التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في حيازة سلع بدون سند قانوني، ليتم إيداع الشاحنة بالمحجز البلدي.