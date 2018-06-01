تمديد فترة اشتغال طرامواي الرباط-سلا خلال ليلة القدر حتى الساعة الثالثة صباحا ﻿

أعلنت شركة ''ترانس ديف''، التي تتولى استغلال طرامواي الرباط-سلا ،عن تمديد فترة اشتغال قاطرات الترامواي خلال ليلة القدر حتى الساعة الثالثة صباحا.

شوف تيفي و.م.ع

أعلنت شركة "ترانس ديف"، التي تتولى استغلال طرامواي الرباط-سلا ،عن تمديد فترة اشتغال قاطرات الترامواي خلال ليلة القدر حتى الساعة الثالثة صباحا.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها اليوم الجمعة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن شبكة طرامواي الرباط-سلا ستشتغل إلى حدود الساعة الثالثة صباحا من "ليلة القدر"، مع مرور كل نصف ساعة ابتداء من منتصف الليل.

وأضافت، أن مواعيد مرور القاطرات ستكون متوفرة على الصفحة الخاصة بالشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك " وعبر مصلحة الزبناء "ألو طرام" على الرقم 05 37 86 32 32.