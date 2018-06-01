بالفيديو..هذا ما قاله رونار أسبوع قبل انطلاق منافسات كأس العالم بروسيا 2018 ﻿

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن المجموعة تخوض استعداداتها على نحو جيد لأزيد من سنة ونصف، مشيرا إلى أن كل المتتبعين الرياضيين على علم بالمستوى التقني، الذي ستظهر

" شوف سبور"

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن المجموعة تخوض استعداداتها على نحو جيد لأزيد من سنة ونصف، مشيرا إلى أن كل المتتبعين الرياضيين على علم بالمستوى التقني، الذي ستظهر به المنتخبات في نهائيات كأس العالم.

وأفاد رونار، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراته الودية أمام منتخب إستونيا، أن المجموعة واثقة بقدراتها وبكل ما ستقدمه في المونديال، مؤكدا أن المنتخب المغربي سيكون في الموعد رغم تفوق باقي المنتخبات في التصنيف الشهري الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبخصوص مباراته أمام منتخب إستونيا قال هيرفي رونار :" مباراة يوم غد ستفتح الفرصة أمام منتخبنا لإشراك 6 لاعبين جدد وسنحاول ما أمكن إدراج أكبر قدر من اللاعبين لتفادي الإصابات".

وتابع قائلا :" حققنا تطورا مهما في العديد من المستويات خاصة بعد نهاية منافسات كأس إفريقيا لسنة 2017.. كما لدينا لاعبين في المستوى الجيد.. نتمنى أن نكون في روسيا في أقرب وقت".