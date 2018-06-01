 الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تدخل على خط مغربي وزوجته لقيا مصرعهما بطريقة بشعة بإسبانيا و هذا ما قررته ﻿
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الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تدخل على خط مغربي وزوجته لقيا مصرعهما بطريقة بشعة بإسبانيا و هذا ما قررته

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 17:32 الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تدخل على خط مغربي وزوجته لقيا مصرعهما بطريقة بشعة بإسبانيا و هذا ما قررته | بوليتيك
الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تدخل على خط مغربي وزوجته لقيا مصرعهما بطريقة بشعة بإسبانيا و هذا ما قررته
كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنها وبمجرد علمها بوفاة المواطنين المغربيين ''عبد الخالق البوابي'' وزوجته ''الزهرة بوعادل'' بتاريخ 23 مايو 2018 بالديار الإسبانية

"شوف تيفي" :


كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنها وبمجرد علمها بوفاة المواطنين المغربيين "عبد الخالق البوابي" وزوجته "الزهرة بوعادل" بتاريخ 23 مايو 2018 بالديار الإسبانية وبالضبط بإقليم بونتي فيردا" ب"كالييس" على إثر انفجار مخزن مخصص لصنع الألعاب النارية،مجاور لمنزلهما، بادرت إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية قصد التكفل بترحيل جثماني المرحومين ليواروا الثرى بأرض الوطن،وذلك بتنسيق مع مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية ببيلباو.

وحسب بلاغ للوزارة المذكورة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فبعد التعرف على هوية المعنيين بالأمر وإثباتها رسميا من خلال إخضاعهم لمسطرة تحديد البصمات التي باشرتها الجهات المعنية واستيفاء كل الإجراءات الإدارية والقضائيةالمعمول بها لدى السلطات الإسبانية، فقد عملت على تأمين سيارتي إسعاف لنقلهما من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مكان الدفن بإقليم خريبكة وانتداب ممثل عنها لمواكبة ذويهم في كل الإجراءات الإدارية ذات الصلة.

وأبرز البلاغ أن مراسيم الدفن، عرفت مشاركة الوفد المنتدب من طرف الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، و ذلك بعد أداء صلاة الجنازة على المرحومين، كما قدم التعازي لأهاليهما، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم الصبر والسلوان.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج المواكبة الاجتماعية المسطر من قبل الوزارة لفائدة الفئات الهشة والمعوزة من مغاربة العالم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مغاربة العالم إسبانيا المواكبة الاجتماعية الإجراءات الإدارية صلاة الجنازة

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