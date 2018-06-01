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صادم..انتحار شقيقة ملكة هولندا

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 17:24 صادم..انتحار شقيقة ملكة هولندا | دولي
صادم..انتحار شقيقة ملكة هولندا
عثر على الشقيقة الصغرى لملكة هولندا ميتة في منزلها بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ليلة أول أمس الأربعاء 6 يونيو، بسب معاناتها من الاكتئاب، وذلك حسب تقارير إعلامية.

"شوف تيفي"

عثر على الشقيقة الصغرى لملكة هولندا ميتة في منزلها بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ليلة أول أمس الأربعاء 6 يونيو، بسب معاناتها من الاكتئاب، وذلك حسب تقارير إعلامية.

وحسب المصادر ذاتها وبالرغم من أن الخبر يبقى غير مؤكد، فإن متحدثة باسم الحكومة الهولندية لتلفزيون هولندا الوطني قالت إن، إنيس زورغيويتا، البالغة من العمر 33 عاما، أقدمت على إنهاء حياتها حيث "بدت وفاتها وكأنها انتحار".

وأشارت المصادر ذاتها أن إينيس المنتحرة، كانت الوصيفة الشرفية في حفل زفاف شقيقتها على ولي العهد الهولندي الأمير، فيليم ألكسندر، في عام 2002، وهي عرابة ابنتهما الصغرى، الأميرة آريان، البالغة من العمر 11 عاما.

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المغرب شوف تيفي الانتحار تقارير إعلامية شقيقة ملكة هولندا

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