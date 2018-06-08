المضيفة التي رفضت مصافحة بنعطية أصبحت معجبة به ﻿

عبرت ميشيلا برويتي ، واحدة من بين المضيفات اللواتي رفضن مصافحة المهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي لحظة تسليم لقب إيطاليا، عن إعجابها للطريقة التي تعامل بها قبل انطلاق مباراته رفقة المنتخب

" شوف سبور"

عبرت ميشيلا برويتي ، واحدة من بين المضيفات اللواتي رفضن مصافحة المهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي لحظة تسليم لقب إيطاليا، عن إعجابها للطريقة التي تعامل بها قبل انطلاق مباراته رفقة المنتخب المغربي أمام منتخب سلوفاكيا استعدادا لنهائيات كاس العالم 2018.



ونشرت ميشيلا، صورة المهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي حسابها الرسمي " انستاغرام" وهو يقي فتاة " جامعي الكرات" من الأمطار مستعينا بشعار المنتخب المغربي قبل إنطلاق المباراة الودية قائلة :" الرجال قبل الرياضيون لك كل الشرف مهدي بنعطية".



ولقي بنعطية إعجاب العديد من الجماهير المغربية والإيطالية بعد لباقة تصرفه مع طفلة يافعة خلال تساقط الأمطار بغزارة.

ويخوض بنعطية معسكره التدريبي بإستونيا رفقة المنتخب المغربي استعدادا لخوض منافسات كاس العالم المقررة في روسيا.