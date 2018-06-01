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فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 17:06 فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27 | حوادث و حقوق
فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة عثور مواطنين على ''سلحفاة'' نافقة بها صورة فتاة وطلاسم سحرية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة عثور مواطنين على "سلحفاة" نافقة بها صورة فتاة وطلاسم سحرية.

وحسب مصوري هذا الفيديو، فقد تم تصوير مشاهده خلال شهر رمضان الجاري بمدينة تمارة معبرين عن غضبهم الشديد من سقوط الفتاة التي تظهر صورتها ضحية لأعمال سحر وشعودة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع أن بعض ضعاف النفوس، وقبل ليلة 27 من شهر رمضان، يقومون بأعمال سحر وشعوذة، يهدفون من خلالها إلى أذية الآخرين، مؤكدين أن الأمر لا علاقة له بهذا الشهر المبارك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي السحر الشعوذة تمارة

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