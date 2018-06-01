المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلماني بسبب استغلال صورته مع الملك محمد السادس ﻿

قضت المحكمة الدستورية في قرارها عدد 18/78 الصادر يوم الأربعاء 6 يونيو 2018، في الملف عدد 18/16، بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 بالدائرة

'شوف تيفي''



قضت المحكمة الدستورية في قرارها عدد 18/78 الصادر يوم الأربعاء 6 يونيو 2018، في الملف عدد 18/16، بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية ''المضيق - الفنيدق'' (عمالة المضيق - الفنيدق).

وأوضحت المحكمة في قرارها الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أنها أمرت بتنظيم انتخابات جزئية بدائرة ''المضيق الفنيدق''، مؤكدة أن قرارها جاء بعد نشر صورة للمطعون في انتخابه ''أحمد المبرابط السوسي''، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسلم على الملك إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، وتحيين واجهة الصفحة المذكورة يوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إليها.

وأكدت المحكمة الدستورية أن وضع ''أحمد المرابط السوسي'' للصورة، يعتبر استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل مخالفة لما قررته المادتين 36 و118.

