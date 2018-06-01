انسحابات دفاع بوعشرين.. هل هي مسؤولية المحامي زيان؟ ﻿

تفاجأ المتتبعون لمحاكمة المتهم توفيق بوعشرين بانسحاب سبعة من محاميه، وعلى رأسهم النقيب عبد اللطيف بوعشرين، بينما لم يتفاجئ الجميع من حقيقة خلفيات ودوافع هذه الانسحابات الجماعية والمتزامنة، حتى

شــوف تيفي:





تفاجأ المتتبعون لمحاكمة المتهم توفيق بوعشرين بانسحاب سبعة من محاميه، وعلى رأسهم النقيب عبد اللطيف بوعشرين، بينما لم يتفاجئ الجميع من حقيقة خلفيات ودوافع هذه الانسحابات الجماعية والمتزامنة، حتى وإن فضّل البعض ممن انسحبوا انتقاء كلماتهم بعناية فائقة لتبرير التخلي عن المؤازرة بسبب "الظروف الشخصية والحالة الصحية والأوضاع التي تجري فيها المحاكمة".



فالعديد من رجال المحاماة ربطوا هذه الانسحابات المتزامنة بالسياق العام للمحاكمة، وبالنقاش المحتدم الذي يدور في كواليس هيئة المحامين بالدار البيضاء، حيث عبّر "حكماء" المهنة عن رفضهم واستهجانهم لأسلوب زميلهم النقيب زيان في الترافع وفي تقديم التصريحات أمام وسائل الإعلام. فبعد البلاغ الناري لنقيب المحامين بالدار البيضاء الذي استنكر فيه استخدام الكلام الفاحش في مهنة المحاماة وافتقاد الاحترام الواجب للسلطة القضائية وللمؤسسات المهنية، خرج النقيب عبد الله درميش، المعروف بتاريخه العريق في مهنة المحاماة، ببلاغ طويل استهله بعبارة دالّة "حينما لا يكون السكوت من ذهب...وجب الكلام"، في تعبير واضح عن ازدرائه الشديد للإسفاف والابتذال الذي يطبع عمل بعض أعضاء هيئة الدفاع في الملف".



أكثر من ذلك، فقد أومأ النقيب عبد اللطيف بوعشرين في العديد من الخرجات الإعلامية إلى رفضه أسلوب بعض زملائه في الترافع، كما صرح علانية على ضرورة الحضور الطوعي والتلقائي للمصرحات والشهود أمام هيئة المحكمة، وهو المطلب الذي كان يمعن النقيب محمد زيان في رفضه بعدما كان يخفي عمدا حنان بكور وأمال الهواري في منزله بالرباط، وفي ظروف أقل ما يقال عنها " أنها لا تليق بأسرة المحاماة".



وبصرف النظر عن الأسباب الظاهرة للتخلي عن المؤازرة، كما أوردها كل عضو من أعضاء هيئة دفاع المتهم، تبقى مسألة " ضبط إحدى المصرحات في وضع شبيه بالاحتجاز في الصندوق الخلفي للسيارة بمنزل زيان هي تلك القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت بهذه الانسحابات الجماعية".