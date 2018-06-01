عاجل : بعد الاستماع اليه من طرف الشرطة القضائية.. النقيب زيان يلغي ندوته الصحفية ﻿

علمت شوف تيفي من مصادها أنه تم الغاء الندوة الصحفية التي دعا لها النقيب محمد زيان، عضو هيأة دفاع توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر بخصوص التطورات الأخيرة،

شوف تيفي



علمت شوف تيفي من مصادها أنه تم الغاء الندوة الصحفية التي دعا لها النقيب محمد زيان، عضو هيأة دفاع توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر بخصوص التطورات الأخيرة، المتعلقة بالملف.

و كان المحامي محمد زيان قد قرر عقد ندوة صحفية بعد أن تم وضع الصحافية ٱمال الهواري، رهن الحراسة النظرية، أول أمس الأربعاء، بالإضافة إلى اعتقال نجلي النقيب زيان، ليلة أمس الخميس، إلا أنه قرر الغاءها قبل قليل من يومه الجمعة ، بعدما تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بالرباط.

وكان بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، قد أعلن، في وقت سابق، أنه تم فتح تحقيق حول ظروف ضبط الهواري مختبئة في منزل أحد أبناء زيان في الرباط.