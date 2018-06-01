عاجل وحصري : النيابة العامة بالرباط تنظر في قضية النقيب زيان ونجليه وأمال الهواري .. وهذه التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة ستنظر صبيحة يوم غد السبت في قضية النقيب محمد زيان ونجليه وأمال الهواري بمحكمة الإستئناف بالرباط.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة ستنظر صبيحة يوم غد السبت في قضية النقيب محمد زيان ونجليه وأمال الهواري بمحكمة الإستئناف بالرباط.

وأضافت مصادنا أن الاستماع إلى النقيب محمد زيان جاء على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بامتناع أمال الهواري عن الامتثال للعدالة في قضية تتعلق بتهمة الاتجار بالبشر و اختبائها في منزل زوجته الثانية بالرباط.

وسبق أن تم توقيف أمال الهواري ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل نجلي النقيب زيان لعلاقتهما بقضية تتعلق بملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

هذا وسيتم تقديم كل من النقيب محمد زيان ونجليه وأمال الهواري غدا السبت على أنظار النيابة العامة المختصة تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.