عاجل..طوبيس شعلات فيه العافية وسط كازا والركاب هربو ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الجمعة 8 يونيو، حريق مهول، داخل حافلة للنقل العمومي ''الخط رقم 63''، مباشرة بعد وصولهما إلى شارع المنظر العام بمدينة الدار البيضاء، نتيجة وقوع عطل بمحركها.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الجمعة 8 يونيو، حريق مهول، داخل حافلة للنقل العمومي "الخط رقم 63"، مباشرة بعد وصولهما إلى شارع المنظر العام بمدينة الدار البيضاء، نتيجة وقوع عطل بمحركها.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن ركاب الحافلة ومباشرة بعد اندلاع النيران، اضطروا إلى الفرار خوفا على حياتهم، مبرزا أن الحادث خلف خسائر مادية بالحافلة التي تفحمت من الجهة الخلفية.

وأشار المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية، حلوا بالشارع المذكور، وتمكنوا من إخماد ألسنة النيران قبل وصولها إلى الواجهة الأمامية للحافلة التابعة لشركة "نقل المدينة".