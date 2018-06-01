 عاجل..طوبيس شعلات فيه العافية وسط كازا والركاب هربو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27 | حوادث و حقوق

فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27

بث مباشر : ألمانيا - السعودية | بووز

بث مباشر : ألمانيا - السعودية

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلماني بسبب استغلال صورته مع الملك محمد السادس | بوليتيك

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلماني بسبب استغلال صورته مع الملك محمد السادس

كاريكاتير شوف تيفي : انتهاء امتحانات الباكالوريا | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : انتهاء امتحانات الباكالوريا

انسحابات دفاع بوعشرين.. هل هي مسؤولية المحامي زيان؟ | مجتمع

انسحابات دفاع بوعشرين.. هل هي مسؤولية المحامي زيان؟

لحظة وصول المنتخب المغربي إلى ملعب التداريب بتالين استعدادا لمباراة استونيا | بووز

لحظة وصول المنتخب المغربي إلى ملعب التداريب بتالين استعدادا لمباراة استونيا

عاجل : بعد الاستماع اليه من طرف الشرطة القضائية.. النقيب زيان يلغي ندوته الصحفية | مجتمع

عاجل : بعد الاستماع اليه من طرف الشرطة القضائية.. النقيب زيان يلغي ندوته الصحفية

عاجل وحصري : النيابة العامة بالرباط تنظر في قضية النقيب زيان ونجليه وأمال الهواري .. وهذه التفاصيل | مجتمع

عاجل وحصري : النيابة العامة بالرباط تنظر في قضية النقيب زيان ونجليه وأمال الهواري .. وهذه التفاصيل

عاجل..طوبيس شعلات فيه العافية وسط كازا والركاب هربو | حوادث و حقوق

عاجل..طوبيس شعلات فيه العافية وسط كازا والركاب هربو

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

عاجل..طوبيس شعلات فيه العافية وسط كازا والركاب هربو

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 15:54 عاجل..طوبيس شعلات فيه العافية وسط كازا والركاب هربو | حوادث و حقوق
عاجل..طوبيس شعلات فيه العافية وسط كازا والركاب هربو
اندلع قبل قليل من يومه الجمعة 8 يونيو، حريق مهول، داخل حافلة للنقل العمومي ''الخط رقم 63''، مباشرة بعد وصولهما إلى شارع المنظر العام بمدينة الدار البيضاء، نتيجة وقوع عطل بمحركها.

"شوف تيفي"

 

اندلع قبل قليل من يومه الجمعة 8 يونيو، حريق مهول، داخل حافلة للنقل العمومي "الخط رقم 63"، مباشرة بعد وصولهما إلى شارع المنظر العام بمدينة الدار البيضاء، نتيجة وقوع عطل بمحركها.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن ركاب الحافلة ومباشرة بعد اندلاع النيران، اضطروا إلى الفرار خوفا على حياتهم، مبرزا أن الحادث خلف خسائر مادية بالحافلة التي تفحمت من الجهة الخلفية.

وأشار المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية، حلوا بالشارع المذكور، وتمكنوا من إخماد ألسنة النيران قبل وصولها إلى الواجهة الأمامية للحافلة التابعة لشركة "نقل المدينة".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المنظر الجميل مدينة الدار البيضاء حافلة النقل العمومي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27 | حوادث و حقوق

فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27

خطير وبالصور.. مختل عقلي شعل فدارهم العافية بالقنيطرة قبل الفجر | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. مختل عقلي شعل فدارهم العافية بالقنيطرة قبل الفجر

مبقاتش الرحمة..متشرد وعشيقتو قتلو رضيعهم بالناظور نهار رمضان | حوادث و حقوق

مبقاتش الرحمة..متشرد وعشيقتو قتلو رضيعهم بالناظور نهار رمضان

لذغة أفعى سامة تودي بحياة طالب جامعي بطانطان | حوادث و حقوق

لذغة أفعى سامة تودي بحياة طالب جامعي بطانطان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصــري و بالفيديو..هاشنو وقع للطوبيس اللي شعلات فيه العافية فكــازا | بــووز
منذ 4 ثواني

حصــري و بالفيديو..هاشنو وقع للطوبيس اللي شعلات فيه العافية فكــازا

ترمضينة اليوم من حد السوالم..مول الكرويلة ترمضن و جبد الزرواطــة | ترمضينة اليوم

ترمضينة اليوم من حد السوالم..مول الكرويلة ترمضن و جبد الزرواطــة

لأول مرة رشيد العلالي يرد على انتقادات الكاميرا الخفية..الكمــال لله وهاشنو كنقول للمغاربة | خارج البلاطو

لأول مرة رشيد العلالي يرد على انتقادات الكاميرا الخفية..''الكمــال لله'' وهاشنو كنقول للمغاربة

مغاربة يُحاربون التمور الاسرائيلية في الأسواق المغربية خلال رمضــان | روبورتاج

مغاربة يُحاربون التمور الاسرائيلية في الأسواق المغربية خلال رمضــان

﻿

آخر المستجدات

فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27 | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27

بث مباشر : ألمانيا - السعودية | بووز

بث مباشر : ألمانيا - السعودية

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلماني بسبب استغلال صورته مع الملك محمد السادس | بوليتيك

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلماني بسبب استغلال صورته مع الملك محمد السادس

كاريكاتير شوف تيفي : انتهاء امتحانات الباكالوريا | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : انتهاء امتحانات الباكالوريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.