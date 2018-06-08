 حسن الخاتمة.. وفاة فنان مغربي بالديار المقدسة في رمضــان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27 | حوادث و حقوق

فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27

بث مباشر : ألمانيا - السعودية | بووز

بث مباشر : ألمانيا - السعودية

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلماني بسبب استغلال صورته مع الملك محمد السادس | بوليتيك

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلماني بسبب استغلال صورته مع الملك محمد السادس

كاريكاتير شوف تيفي : انتهاء امتحانات الباكالوريا | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : انتهاء امتحانات الباكالوريا

انسحابات دفاع بوعشرين.. هل هي مسؤولية المحامي زيان؟ | مجتمع

انسحابات دفاع بوعشرين.. هل هي مسؤولية المحامي زيان؟

لحظة وصول المنتخب المغربي إلى ملعب التداريب بتالين استعدادا لمباراة استونيا | بووز

لحظة وصول المنتخب المغربي إلى ملعب التداريب بتالين استعدادا لمباراة استونيا

عاجل : بعد الاستماع اليه من طرف الشرطة القضائية.. النقيب زيان يلغي ندوته الصحفية | مجتمع

عاجل : بعد الاستماع اليه من طرف الشرطة القضائية.. النقيب زيان يلغي ندوته الصحفية

عاجل وحصري : النيابة العامة بالرباط تنظر في قضية النقيب زيان ونجليه وأمال الهواري .. وهذه التفاصيل | مجتمع

عاجل وحصري : النيابة العامة بالرباط تنظر في قضية النقيب زيان ونجليه وأمال الهواري .. وهذه التفاصيل

عاجل..طوبيس شعلات فيه العافية وسط كازا والركاب هربو | حوادث و حقوق

عاجل..طوبيس شعلات فيه العافية وسط كازا والركاب هربو

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

حسن الخاتمة.. وفاة فنان مغربي بالديار المقدسة في رمضــان

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 15:48 حسن الخاتمة.. وفاة فنان مغربي بالديار المقدسة في رمضــان | ثقافة و فنون
حسن الخاتمة.. وفاة فنان مغربي بالديار المقدسة في رمضــان
لفظ الفنان الأمازيغي ابن مدينة أيت ملول ''مبارك أيت بن علي'' أنفاسه الأخيرة صباح يوم أمس الخميس بالديار المقدسة أثناء أدائه لشعائر ومناسك العمرة بمكة المكرمة عن عمر يناهز 70 سنة.

شوف تيفي:أكادير

 

لفظ الفنان الأمازيغي ابن مدينة أيت ملول "مبارك أيت بن علي" أنفاسه الأخيرة صباح يوم أمس الخميس بالديار المقدسة أثناء أدائه لشعائر ومناسك العمرة بمكة المكرمة عن عمر يناهز 70 سنة.

وحسب مصادر محلية فالفقيد كان يعاني من مرض مزمن ويتابع علاجه، وذلك بأخد أدوية منتظمة قبل سفره لزيارة الحرم المكي لأداء العمرة، وبعد توجهه للديار المقدسة تفاقمت وضعيته الصحية، نتيجة عدم قدرته على تحمل مدة السفر الطويلة نظرا لسنه المتقدمة، وظل يقاوم المرض إلى أن وافته المنية صباح يوم أمس بمكة.

وأضافت ذات المصادر أن الفقيد سيورى جثمانه بأحد المقابر بمكة المكرمة بعد صلاة الجمعة استجابة لوصيته.

وخلفت وفاة الفقيد موجة من الآسى والحزن في صفوف عائلته ومعارفه وأصدقائه الفنانين، الذين مازالوا يتقاطرون على بيته بحي "قصبة الطاهر" بأيت ملول فور سماعهم لخبر وفاته منذ ليلة أول أمس إلى حدود اللحظة، لتقديم التعازي والمواساة لعائلته الصغيرة والكبيرة.

ويعد "مبارك أيت بن علي" من الفنانين الأوائل الذين اقتحموا مجال المسرح خلال الخمسينيات من القرن الماضي وألف مجموعة من المسرحيات التي اشتهر بها في تلك الحقبة، وصنع رفقة عدد من أقرانه في المجال الفرجة والمتعة الهزلية بجهة سوس ماسة ومنطقة "قصبة الطاهر" بأيت ملول التي ينحدر منها.

وأسس فرقة "أعرابن" المسرحية، وكانت هي الأولى من نوعها في أبو الفنون بجهة سوس ماسة، والتي تتلمذ على يده فيها مجموعة من الأسماء المسرحية البارزة اليوم على ركح الخشبة بأكادير وممثلين أمازيغيين معروفين بالجهة مثل "عبد اللطيف عاطف" و"الحسن بردواز" والفنان حسن أيت العاتي قائد المجموعة الموسيقية "أيت العاتي" المشهورة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير حسن الخاتمة وفاة فنان أمازيغي معروف الديار المقدسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سابقة في تاريخ المهرجان.. بعد حملة المقاطعة إدارة مهرجان موازين تتخد هذا القرار | ثقافة و فنون

سابقة في تاريخ المهرجان.. بعد حملة المقاطعة إدارة مهرجان موازين تتخد هذا القرار

بالصور..بعد خلافهما: باطمة فطرات مع الدوزي في الفيلة ديال ريدوان بتطوان | ثقافة و فنون

بالصور..بعد خلافهما: باطمة فطرات مع الدوزي في ''الفيلة'' ديال ريدوان بتطوان

المغربية مريم سعيد تؤدي مناسك العمرة رفقة والديها | ثقافة و فنون

المغربية مريم سعيد تؤدي مناسك العمرة رفقة والديها

انفــراد:شقيق الفنان نزار إيديل متورط في جريمة قتل صديقه ببلجيكا وهاشنو وقع | ثقافة و فنون

انفــراد:شقيق الفنان نزار إيديل متورط في جريمة قتل صديقه ببلجيكا وهاشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصــري و بالفيديو..هاشنو وقع للطوبيس اللي شعلات فيه العافية فكــازا | بــووز
منذ 3 دقائق

حصــري و بالفيديو..هاشنو وقع للطوبيس اللي شعلات فيه العافية فكــازا

ترمضينة اليوم من حد السوالم..مول الكرويلة ترمضن و جبد الزرواطــة | ترمضينة اليوم

ترمضينة اليوم من حد السوالم..مول الكرويلة ترمضن و جبد الزرواطــة

لأول مرة رشيد العلالي يرد على انتقادات الكاميرا الخفية..الكمــال لله وهاشنو كنقول للمغاربة | خارج البلاطو

لأول مرة رشيد العلالي يرد على انتقادات الكاميرا الخفية..''الكمــال لله'' وهاشنو كنقول للمغاربة

مغاربة يُحاربون التمور الاسرائيلية في الأسواق المغربية خلال رمضــان | روبورتاج

مغاربة يُحاربون التمور الاسرائيلية في الأسواق المغربية خلال رمضــان

﻿

آخر المستجدات

فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27 | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

فيديو صادم..سحور خطير لقاوه داخل فكرون خلال رمضان بتمارة قبل ليلة 27

بث مباشر : ألمانيا - السعودية | بووز

بث مباشر : ألمانيا - السعودية

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلماني بسبب استغلال صورته مع الملك محمد السادس | بوليتيك

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلماني بسبب استغلال صورته مع الملك محمد السادس

كاريكاتير شوف تيفي : انتهاء امتحانات الباكالوريا | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : انتهاء امتحانات الباكالوريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.