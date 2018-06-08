حسن الخاتمة.. وفاة فنان مغربي بالديار المقدسة في رمضــان ﻿

لفظ الفنان الأمازيغي ابن مدينة أيت ملول ''مبارك أيت بن علي'' أنفاسه الأخيرة صباح يوم أمس الخميس بالديار المقدسة أثناء أدائه لشعائر ومناسك العمرة بمكة المكرمة عن عمر يناهز 70 سنة.

شوف تيفي:أكادير

لفظ الفنان الأمازيغي ابن مدينة أيت ملول "مبارك أيت بن علي" أنفاسه الأخيرة صباح يوم أمس الخميس بالديار المقدسة أثناء أدائه لشعائر ومناسك العمرة بمكة المكرمة عن عمر يناهز 70 سنة.

وحسب مصادر محلية فالفقيد كان يعاني من مرض مزمن ويتابع علاجه، وذلك بأخد أدوية منتظمة قبل سفره لزيارة الحرم المكي لأداء العمرة، وبعد توجهه للديار المقدسة تفاقمت وضعيته الصحية، نتيجة عدم قدرته على تحمل مدة السفر الطويلة نظرا لسنه المتقدمة، وظل يقاوم المرض إلى أن وافته المنية صباح يوم أمس بمكة.

وأضافت ذات المصادر أن الفقيد سيورى جثمانه بأحد المقابر بمكة المكرمة بعد صلاة الجمعة استجابة لوصيته.

وخلفت وفاة الفقيد موجة من الآسى والحزن في صفوف عائلته ومعارفه وأصدقائه الفنانين، الذين مازالوا يتقاطرون على بيته بحي "قصبة الطاهر" بأيت ملول فور سماعهم لخبر وفاته منذ ليلة أول أمس إلى حدود اللحظة، لتقديم التعازي والمواساة لعائلته الصغيرة والكبيرة.

ويعد "مبارك أيت بن علي" من الفنانين الأوائل الذين اقتحموا مجال المسرح خلال الخمسينيات من القرن الماضي وألف مجموعة من المسرحيات التي اشتهر بها في تلك الحقبة، وصنع رفقة عدد من أقرانه في المجال الفرجة والمتعة الهزلية بجهة سوس ماسة ومنطقة "قصبة الطاهر" بأيت ملول التي ينحدر منها.

وأسس فرقة "أعرابن" المسرحية، وكانت هي الأولى من نوعها في أبو الفنون بجهة سوس ماسة، والتي تتلمذ على يده فيها مجموعة من الأسماء المسرحية البارزة اليوم على ركح الخشبة بأكادير وممثلين أمازيغيين معروفين بالجهة مثل "عبد اللطيف عاطف" و"الحسن بردواز" والفنان حسن أيت العاتي قائد المجموعة الموسيقية "أيت العاتي" المشهورة.