عاجل.. تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة البرلماني مرداس..وهذا ما وقع لـ ''وفاء'' أرملة الضحية ﻿

قرر القاضي الحسن الطفلي قبل قليل اليوم الجمعة 8 يونيو، تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى يوم الأربعاء 13 يونيو الجاري، وذلك لمواصلة الاستماع للمتهم الرئيسي

''شوف تيفي''

قرر القاضي الحسن الطفلي قبل قليل اليوم الجمعة 8 يونيو، تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى يوم الأربعاء 13 يونيو الجاري، وذلك لمواصلة الاستماع للمتهم الرئيسي في هذه الجريمة، ويتعلق الأمر بـ ''هشام مشتري''.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن ''وفاء'' أرملة الضحية وعشيقة المتهم الرئيسي، تفاجأت بعد انتهاء الجلسة بغياب أفراد أسرتها، حيث تابعت كيف تبادل باقي المتهمون ''الشوافة ومشتري وحمزة'' التحية مع أفراد أسرتهم الحاضرين لأشغال الجلسة التي جرت أطوارها باستئنافية مدينة الدار البيضاء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ''وفاء'' أرملة الضحية وعكس باقي المتهمين، ظهرت حزينة جدا طيلة أشغال الجلسة، واكتفت بالتزام الصمت والنظر إلى الأرض، خاصة حينما أكد عشيقها مشتري وجود علاقة بينهما.