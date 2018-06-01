عاجل..هشام مشتري المحكوم بالإعدام بعد قتله البرلماني المقتول مرادس يبكي وسط المحكمة وينفي تورطه في الجريمة ﻿

من جديد نفى هشام مشتري المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، تورطه في ارتكاب هذه الجريمة التي وقعت فصولها قبل سنتين بحي كاليفورنيا الراقي بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

من جديد نفى هشام مشتري المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، تورطه في ارتكاب هذه الجريمة التي وقعت فصولها قبل سنتين بحي كاليفورنيا الراقي بمدينة الدار البيضاء.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن هشام مشتري وخلال إدلائه بتصريحاته للقاضي، ذرف الدموع مؤكدا براءته من التهمة الموجهة إليه، لأنه يوم وقوع الجريمة كان مشغولا بالإعداد لعيد المرأة، وكباقي المغاربة سمع خبر مقتل مرداس بالرصاص.

وأبرز المصدر ذاته، أن مشتري وخلال بكائه وسط القاعة التي شهدت أطوار الجلسة، قال إنه يوم وقوع الجريمة كان مشغولا كذلك بتقديم مساعدات خيرية وبالتالي لا يمكن أن يكون متورطا في هذه الجريمة.