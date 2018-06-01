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مثير...تلميذ يعتدي على أستاذ أمام باب مؤسسة تعليمية بزاكورة بعدما لم يسمح له بالغش في امتحانات الباكالوريا..تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 14:29 مثير...تلميذ يعتدي على أستاذ أمام باب مؤسسة تعليمية بزاكورة بعدما لم يسمح له بالغش في امتحانات الباكالوريا..تفاصيل صادمة | مجتمع
مثير...تلميذ يعتدي على أستاذ أمام باب مؤسسة تعليمية بزاكورة بعدما لم يسمح له بالغش في امتحانات الباكالوريا..تفاصيل صادمة
علمت ''شوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة، أن تلميذا يدرس في السنة الثانية من الباكالوريا سيمثل يوم الإثنين المقبل أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة، وذلك بعد تورطه في عملية اعتداء طالت أستاذا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

علمت "شوف تيفي"، من مصادر جد مطلعة، أن تلميذا يدرس في السنة الثانية من الباكالوريا سيمثل يوم الإثنين المقبل أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بزاكورة، وذلك بعد تورطه في عملية اعتداء طالت أستاذا يوم أمس الخميس بثانوية عثمان بن عفان بجماعة "تاكونيت"، بعد نهاية دوامه في حراسة امتحانات الباكالوريا.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالتلميذ الموقوف حاول الغش في مادة الاجتماعيات أكثر من مرة، ونبهه أستاذ مكلف بالحراسة غير أنه لم يبالي بتنبيهه وبعدما انتزعت منه الوثائق غير القانونية (حجابات)، التي كان ينوي الاستعانة بها في عملية الغش، لم يستسغ الأمر وأخذ في توجيه سيل من الألفاظ النابية للأستاذ داخل القسم وأمام أعين الممتحنين، مهددا إياه بتمكينه من الأوراق المحجوزة وتسهيل عملية غشه، وإلا فسيعتدي عليه حالما يخرجان من قاعة الامتحان. لكن الأستاذ أصر على القيام بواجبه كما ينبغي وتعامل مع التلميذ بحزم ليشتاط هذا الأخير غضبا وخرج إلى جوار المؤسسة، وظل ينتظر الأستاذ المعني ،وفور خروجه باغثه بعدة لكمات أسقطته أرضا قبل أن يلوذ بالفرار.
وأضافت ذات المصادر، أنه مباشرة بعد وقوع الحادث عقد مختلف أطر المؤسسة التعليمية السالفة الذكر اجتماعا طارئا، وأصدروا بيانا بخصوص واقعة الاعتداء، فيما تم ايداع شكاية حول الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي والتي استنفرها الحادث وعملت بتنسيق مع النيابة العامة المختصة باعتقال المشتبه به وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات النازلة في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية زاكورة يوم الإثنين 11 يونيو 2018.

ومن جهة أخرى أكدت مصادر "شوف تيفي"، أن عائلة الموقوف مازالت تصارع الزمن وتكثف من اتصالاتها من أجل إقناع الأستاذ بالتنازل عن متابعة التلميذ وإجراء الصلح معه، ومن المنتظر أن تعرف هذه القضية عدة مفاجآت في قادم الساعات.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة توقيف تلميذ اعتدى أستاذ أمام باب مؤسسة تعليمية بعدما لم يسمح له بالغش امتحانات الباكالوريا

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