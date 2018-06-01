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المحكمة الإدارية بأكادير تقرر عزل رئيسي جماعتين بإقليم اشتوكة آيت بها

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 14:26 المحكمة الإدارية بأكادير تقرر عزل رئيسي جماعتين بإقليم اشتوكة آيت بها | بوليتيك
المحكمة الإدارية بأكادير تقرر عزل رئيسي جماعتين بإقليم اشتوكة آيت بها
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت يوم أمس الخميس ،حكمين قطعيين يحملان على التوالي رقم 952 و953 في ملفين مدنيين افتتاحيين يقضيان بعزل رئيسي جماعتين بإقليم اشتوكة أيت

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها


علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت يوم أمس الخميس ،حكمين قطعيين يحملان على التوالي رقم 952 و953 في ملفين مدنيين افتتاحيين يقضيان بعزل رئيسي جماعتين بإقليم اشتوكة أيت بها وتحميلهما مصارف الدعوى، ويتعلق الأمر بكل من رئيس جماعة "هلالة" ورئيس جماعة "أوكنز".

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فحيثيات الملف تعود إلى تقدم عامل إقليم اشتوكة أيت بها بمراسلة الرئيسين المذكورين ومطالبتهما بإلغاء محضري صلح مع موظفين يعملان بجماعة "هلالة" و"أوكنز"، واللذان استنادا عليهما من أجل ترقيتهما لمتصرف مساعد السلم 10 إثر حصولهما على شهادة الإجازة، قاما برفع دعوة قضائية معا، ضد الجماعتين اللتان يعملان بها بالإعتماد على المحضرين الموقعين وجاء الحكم لصالحهما.

وهو الطلب الذي رفضه الرئيسان ليقوم عامل اشتوكة أيت بها برفع دعوى قضائية ضدهما لدى إدارية أكادير بتاريخ 11 ماي 2018، وتم توقيفهما عن مزاولة عملهما داخل الجماعتين، طيلة مدة التقاضي مع تفويض أمر تدبير شؤون الجماعتين لنائبيهما، إلى أن حسمت المحكمة يوم أمس في هذه القضية، وحكمت بعزلهما من عضوية المجلسين الجماعيين مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميلهما مصاريف الدعوى.



‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة آيت بها عزل حكم محكمة إدارية رئيسين جماعيين

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