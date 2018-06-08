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خطير وبالصور.. مختل عقلي شعل فدارهم العافية بالقنيطرة قبل الفجر

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 14:03 خطير وبالصور.. مختل عقلي شعل فدارهم العافية بالقنيطرة قبل الفجر | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. مختل عقلي شعل فدارهم العافية بالقنيطرة قبل الفجر
قام شاب يعاني من مرض عقلي، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، بإضرام النار بمنزل أسرته، المتواجد على مستوى ''ديور 10'' بمنطقة الساكنية بمدينة القنيطرة.
"شوف تيفي"


قام شاب يعاني من مرض عقلي، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، بإضرام النار بمنزل أسرته، المتواجد على مستوى "ديور 10" بمنطقة الساكنية بمدينة القنيطرة.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب، قام بهذا التصرف الخطير، ما خلف وقوع خسائر مادية، نظرا لانتشار النيران بسرعة كبيرة داخل المنزل الذي يعيش به رفقة أفراد أسرته.

وأشارت المصادر ذاتها، أن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، حلت بعين المكان، حيث تم إخماد ألسنة النيران قبل انتشارها بباقي غرف المنزل.

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المغرب شوف تيفي مدينة القنيطرة الساكنية مختل عقلي

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