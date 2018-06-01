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ضربة موجعة للمنتخب المغربي في مونديال روسيا.. رونار يكشف رسميا غياب درار بسبب الإصابة

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 13:56 ضربة موجعة للمنتخب المغربي في مونديال روسيا.. رونار يكشف رسميا غياب درار بسبب الإصابة | سبور
ضربة موجعة للمنتخب المغربي في مونديال روسيا.. رونار يكشف رسميا غياب درار بسبب الإصابة
كشف هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المدافع نبيل درار لن يشارك في المباراة الودية المقبلة أمام منتخب أستونيا المقرر يوم غد السبت، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

" شوف سبور"

كشف هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المدافع نبيل درار لن يشارك في المباراة الودية المقبلة أمام منتخب أستونيا المقرر يوم غد السبت، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

وقال رونار خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة الودية الثالثة للأسود، إن درار سيستأنف حصصه التدريبية بشكل عادي بروسيا، في إشارة منه لعدم المغامرة به في مباراة ودية مع الحرص على تأهيله بدنيا وصحيا لمواجهة منتخب إيران برسم الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم كل من إسبانيا والبرتغال.

يذكر أن المنتخب المغربي قد حقق نتيجة التعادل أمام منتخب اوكرانيا وفوز مهم أمام منتخب سلوفاكيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

 

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شوف سبور المغرب نبيل درار هيرفي رونار

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