عاجل وبالصور..نايضة بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط بسبب ارتفاع نسبة وفيات الرضع ﻿

يعرف المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالعاصمة الرباط، في هذه اللحظات اليوم الجمعة، تنظيم موظفي المركز لوقفة احتجاجية بمصلحة مستشفى الولادة على خلفية طرد مولدة، عقب تزايد حالات الوفيات بين

"شوف تيفي"

يعرف المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالعاصمة الرباط، في هذه اللحظات اليوم الجمعة، تنظيم موظفي المركز لوقفة احتجاجية بمصلحة مستشفى الولادة على خلفية طرد مولدة، عقب تزايد حالات الوفيات بين المواليد الجدد.

وأوضح مصدر نقابي لـ "شوف تيفي" أن مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط ، طرد بشكل تعسفي المولدة "الطالب فاطمة" رئيسة مصلحة الولادة بمستشفى الولادة ابن سينا وعضوة المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، بعد اتهماها بتسريب معطيات بخصوص فضيحة خطيرة تتعلق بارتفاع وفيات الرضع بمستشفى الأطفال.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه وبدل توقيف الطبية المسؤولة عن تزايد عدد الوفيات بين المواليد الجدد، بفعل الإهمال وتوجيه الأسر إلى مستشفى الشيخ زايد وترك أبناء الفقراء معرضين للوفاة في دهاليز المستشفى، داعيا النيابة العامة والمصالح الأمنية ووزاة الصحة، بالدخول على الخط وفتح تحقيق للكشف عن الأسباب الكامنة وراء وفاة "الرضع".



